多啦A夢《STAND BY ME 2》廣告　靜香感人告白因1個細節被炮轟？

【多啦A夢/STAND BY ME】因應新冠肺炎疫情,原訂今年8月在日本上映的《多啦A夢》系列50周年記念電影《STAND BY ME 2》延至11月20日才公映!就在上映當天,日本《読売新聞》刊登了電影的全版廣告,分為是大雄與靜香的不同宣言雙版本。溫馨、浪漫又感人的告白,見證着他們的愛靜,詎料靜香版本表達出的信息,卻因1個細節竟在網上掀起了「性別岐視」的爭議。