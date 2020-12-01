多啦A夢《STAND BY ME 2》廣告　靜香感人告白因1個細節被炮轟？

【多啦A夢／STAND BY ME】因應新冠肺炎疫情，原訂今年8月在日本上映的《多啦A夢》系列50周年記念電影《STAND BY ME 2》延至11月20日才公映！就在上映當天，日本《読売新聞》刊登了電影的全版廣告，分為是大雄與靜香的不同宣言雙版本。溫馨、浪漫又感人的告白，見證着他們的愛靜，詎料靜香版本表達出的信息，卻因1個細節竟在網上掀起了「性別岐視」的爭議。

原訂於8月上映的《多啦A夢》系列50周年記念電影《STAND BY ME 2》延至11月20日終於在日本上映。（網上圖片）

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《STAND BY ME 2》的故事描繪出大雄與靜香的未來，因此在《読売新聞》刊登的廣告亦有2個版本，分別是大雄的獨照與內心讀白，以及靜香由多啦A夢陪伴的感人告白版本，不同版本的文字，分別訴說兩人多年來的心聲，不少網民高呼感動。惟有網民卻另有關注點，Twitter更有大量留言炮轟廣告縱容「岐視女性」！

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靜香的對大雄的告白有無限包容，最後更以「野比靜香」署名作結，沒料到惹起網民表示反感。事緣日本法律上，女性出嫁需冠夫性，然而近年當地社會對此安排的反對聲音愈演愈烈，認為是貶低女性地位，因此這次「野比靜香」的署名造成爭議，認為是歧視女性。另外，不少人認為廣告中的大雄依然是軟弱男子，而靜香卻必須作為照顧者去支撐他以及替他善後，令人感覺靜香的境況實際上相當淒慘。

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