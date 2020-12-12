《多啦A夢》大雄試卷全部打剔但零分？揭開日本改卷符號相反原因

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在考卷上看到「打勾」很多人都會鬆一口氣，但如果你是在日本求學，見到考卷上出現滿滿的打勾，那可就相當不妙了！

在香港，我們多以「打勾」和「打叉」的批改標記來分別代表答對與答錯的結果，但是日本人則習慣使用不同的批改規則，使得許多到日本留學的人起先常會搞不清楚自己究竟答對或答錯，而鬧出許多笑話！

剔號代表答錯　打圈先係啱　睇睇日本批改標記點解會同我哋相反👇👇👇

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在日本文書系統中，一個圈代表正確，而「雙重圈」就代表非常正確的意思。至於，比雙重圈還要更完美的答案，那就是「一朵花（日文稱：花丸）」的圓圈了！許多在日本求學過的人都還笑說，如果遇到老師花朵畫大太圈還會覺得畫面太突兀。

中日雖然許多文化乍看下有相同脈絡，但當發現細節與一些地方徹底相反時往往會讓人大吃一驚，有時候也會帶來文化衝擊以及誤會，在觀看日劇或是動畫之餘，稍微學起來這些文化豆知識，也是相當有趣呢。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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