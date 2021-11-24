女同事翻焗菠蘿油　焗爐着火險燒公司　後續或燒出戀情成網民焦點

不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友！有男網民近日在討論區發文分享，指早前上班時公司請員工吃菠蘿油，惟同事們開會後發現菠蘿油已經涼掉，1名女同事見狀便堅持要以焗爐翻熱，更誇下海口說「信我實冇死」。不過，樓主將其菠蘿油交給女同事處理，不久竟看到焗爐內有火光，「個菠蘿油竟然喺焗爐到着X咗火！」。該女同事其後為了「補鑊」而提出請樓主吃飯，令網民關注到事件會否是辦公室戀事的開端。



有打工仔發文，指1名女同事日前將菠蘿油放入焗爐翻熱，結果險燒辦公室，（Dcard圖片）

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樓主在Dcard討論區發文，指公司每星期都有2天會請員工吃下午茶，剛好上周五（19日）訂了菠蘿油，惟下訂單的同事搞錯時間，導致菠蘿油太早送到，當同事們開完會後，該批菠蘿油已擺放了整整1小時。1名對食物比較執着的女同見狀，便堅持要再焗熱才吃，更豪言「放心啦，我平時都焗開麵包餅乾，信我實冇死」。

樓主選擇相信該名女同事，「咁我諗住反正都冇乜嘢做咪陪佢玩下，就畀咗個菠蘿油佢玩」，未料過了一會，他回頭一看竟發現可怕一幕，「個菠蘿油竟然喺焗爐到着X咗火！！！真係救命……我個菠蘿油就咁畀佢燒咗QQ」，女同事當下也大嚇一跳，「佢尖叫到成間office都聽到」。

女同事看到菠蘿油在焗爐內起火後大嚇一跳，全公司的人都聽到其尖叫聲.。（《校對女王》劇照）

美味的菠蘿油就此被燒焦，樓主在帖文不禁慨嘆，「呢個故事教訓咗我，唔好信啲信心滿滿嘅同事」，幸好女同事事後指要請他吃飯補償，讓樓主自言是事件中「最大贏家」。

不少網民看後亦笑言，恭喜樓主獲初嘗「炙燒菠蘿包」的機會，「多謝，以後我想約男同事食飯我識點做啦」、「燒咗個爐喎，使唔使賠㗎」，有網民就更關注樓主與女同事的吃飯後續，期待火燒菠蘿油事件或成為2人相戀的契機，而樓主不久留言補充，指女同事翌日不但請他吃自製的蛋糕和餅乾，更相約了12月一起看《蜘蛛俠》電影，「係咪有機？點部署～」。

（Dcard）