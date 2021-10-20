高登仔實測壽司加水煲「海鮮粥」　食落有驚喜　網民：睇完相餓了

早前有港女於社交網站自稱冷病，忽發奇想以蟹柳壽司加水煲粥，引來網民熱議。有港男近日於討論區發文，親自實測以外賣壽司加工炮製「海鮮粥」，貼出過程及成品相片，形容「壽司粥」雖然帶有酸味，但「味道都唔錯」。不少網民大讚樓主有創意又有實驗精神，笑言海鮮粥賣相「呃到人」，又不禁問他「食完有冇痾」。



有網民實測以外賣壽司加工炮製海鮮粥，並圖文並茂分享過程及成品。（高登討論區圖片）

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網民「隔離屋大仙」於香港高登討論區發文，貼出1盒6件裝外賣三文魚及帶子魚生壽司的相片，指「諗住夜啲煮個海鮮粥」，並圖文並茂分享壽司煲粥的過程。

樓主首先處理壽司飯，他將魚生與白飯分開，將白飯放於碗內加熱水浸泡，之後放進電飯煲加熱。相中可見，壽司飯加水煮熱後與一般白粥無異，看起來更非常綿滑，連樓主也不禁稱讚：「煮得幾靚，感覺有啲似日本酒店朝食嗰啲粥。」

即睇樓主炮製海鮮粥過程！

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不過壽司飯始終曾加醋調味，為了去除酸味，樓主將「帆立貝湯粉開水調味」加進粥內再煮，「可能會酸酸甜甜，應該唔錯」。當粥底準備好，他便將原先放於壽司上的三文魚及帶子切碎加入，「係咁意切下啲魚生，放埋落去，加啲莞茜」。

海鮮粥完成後，樓主貼出「上枱」照，可見他加入莞茜及辣椒粉裝飾後賣相不俗。試味後他直指味道不差，能夠「食晒」整碗粥，「雖然係有啲酸味，味道都唔錯，下次可以加啲辣椒整個重慶風味酸辣粥試下」。他又指6件壽司煮出來的海鮮粥份量比想像中多，「整完好大碗下」，而驚喜的是三文魚魚生煮熟後「出奇地唔腥喎」。

樓主指海鮮粥份量比想像中多，而驚喜的是三文魚魚生煮熟後「出奇地唔腥喎」。（高登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，大讚樓主充滿創意及實驗精神，竟然親身嘗試，而且炮製出「影相呃得下人」的成品，「愈睇圖愈餓，但諗起陣味就唔餓了」、「望落去唔錯，雖然明知係酸嘅」、「可能我比較保守，畀着我整完都唔敢食」、「整咗出嚟又好似幾好食咁」、「原來壽司係咁樣食先啱」。

港女凍病想食粥 腦筋急轉彎壽司加水煲 沾沾自讚：覺得自己好醒



早前有網民於連登討論區貼出聲稱屬於1名港女的instagram限時動態（Story）截圖，可見自稱冷病的她表示很想食粥，然而自己不諳下廚，竟想到將蟹柳壽司加水再加熱炮製「海鮮粥」。港女將「下廚」照片上載後，更沾沾自稱「我真係覺得自己好X醒」，奇葩料理引來網民熱議。



有網民於討論區貼出聲稱屬於1名港女的instagram限時動態截圖，可見自稱生病的她竟以蟹柳壽司加水炮製「海鮮粥」。（連登討論區圖片）

港女的料理方法引來網民熱議，有人認為其煮法有創意，更有人大讚她願意嘗試。（連登討論區圖片）

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樓主自爆媽媽日前煲湯，但卻見湯中材料除了紅蘿蔔及粟米，竟然還有燒賣、芝士腸。（連登討論區圖片）

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