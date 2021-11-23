港男患濕疹嘆難搵工　做外賣員慘被客人嫌棄：叫我直接丟咗盒飯

天氣開始轉涼，對患有皮膚病人士來說可能是一種紓緩，有濕疹病患者網上發文訴說自己找工作的辛酸，不但在見工時被僱主嫌棄，轉職送外賣更飽受歧視，有客人擔心會被他手部的濕疹傳染，要求他直接將飯盒扔掉，「見到你隻手都冇胃口食啦」，令他不禁感嘆「生而為人，我很抱歉」。



有濕疹病患者網上發文訴說自己找工作的辛酸，不但在見工時被僱主嫌棄，轉職送外賣更飽受歧視，有客人擔心會被他手部的濕疹傳染，要求他直接將飯盒扔掉，令人難受。（GettyImages）

Facebook專頁「辦公室日報」昨日（11月22日）刊登讀者Jack的投稿，他指自己患有濕疹，見工時都會被對方嫌棄，即使表面很有禮貌的人事部職員，亦會露出吃驚的眼神，「冇下文就係意料之內」。他憶述1次經歷稱，到1間公司填寫文件時已發現接待處的女職員對他「眼望望」，其後撥打內線叫另1名同事出來，對樓主表示「你唔使填喇，咁樣請唔到你㗎！你走先啦！」。

又有1次樓主到另1間公司應徵時，人事部職員窩心表示自己的家人都同樣患有濕疹，但坦承即使過到這關，上司都不會聘用他，「印象中之前都有個濕疹嘅人嚟interview，嗰次line manager唔要之餘仲鬧咗我一餐，話我好揀唔揀畀呢啲candidate佢見」，樓主只好無奈接受。

樓主其後轉做外賣員，有次送餐時不慎讓客人看到其手部的濕疹，對方竟要求他將飯盒丟掉。（GettyImages）

樓主其後轉做外賣員，為免「嚇親啲客」，即使氣溫達攝氏30多度，他都會穿着長袖衫褲。惟有次送餐時不慎讓客人看到其手部的濕疹，對方竟要求他將飯盒丟掉，更口出讓人難受的說話▼▼▼

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樓主唯有把飯盒拿走，並在途經垃圾站附近時放下，讓流浪狗「自己摷自己食」，樓主感嘆「起碼我呢個被全世界嫌棄嘅人，仲可以為1隻流浪狗帶嚟溫飽」。他又表示，世界雖然很大，卻像沒有能容納自己的地方，每次被人用奇怪和驚恐的目光注視，甚至被人嫌棄和拒諸門外時，腦海都不禁浮現1句話：「生而為人，我很抱歉」。

帖文讓大量網民看得心酸，很多人紛紛留言鼓勵樓主「毋須為無知愚昧的人而抱歉」，又批評做人不能沒同理心兼沒口德，「其實有濕疹，唔係佢想，點解仲要講啲咁難聽說話」。有同是天涯淪落人的濕疹患者則表示，小時候亦曾被同學取笑，很明白樓主要承受別人目光的痛苦，「已經又痕又爛，仲要承受啲目光言語，真係好辛苦」。