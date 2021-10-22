女子傳短訊「救命」不接電話　外賣員嚇怕報警　真相讓網民無言

聽到有人求救，絕大部份人都會停下手上的工作伸出援手。近日廣西柳州市1名男子在上班送外賣時，女客人一直沒有接聽電話，更收到寫着「救命」的訊息，於是慌忙報警。警員到客人的住所後，多次敲門無人回應，惟女客人不久便打開家門，警員始悉擺了場大烏龍，原來女子一直都相安無事，之所以會向外賣員說「救命」，也只是一種習慣和口頭禪。



廣西1名外賣員日前報警，指收到1名女客人的「求救短訊」，多次致電對方不果。（網上圖片）

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事發於周日（17日）下午1時許，柳州市公安局接獲1名外賣員的電話報警，稱有女客人叫外賣後，他向對方致電4、5次皆無人接聽，其間更收到客人留下「救命」2字的訊息。警員接報立即趕赴女子的住所，並多次敲其家門，但一直沒有人回應，外賣員繼續撥打電話，眾人聽到屋內傳來電話鈴聲，同時女子也打開了家門。

經警方了解，女子稍早前未遇到任何危險，也沒有試圖向其他人緊急求助，由於她在叫外賣後將電話調校至靜音模式，故無法聽到外賣員電話；至於提及「救命」的訊息，女子稱「發『救命』字眼的信息是一種習慣和口頭禪」。警員在弄清事實後「口頭教育」涉事女子，提醒不要亂發求助訊息或隨意開玩笑。

事件引起網民討論，批評該名女客人的行為浪費警方資源，「這口頭禪可把外賣小哥嚇壞了」、「打了幾次不接電話還說『救命』，誰遇到了這種情況都會報警」，「這句口頭禪太不合適了，不管什麼時候也得分場合」。有人亦稱讚外賣員有良好的危機意識。

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