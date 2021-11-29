粉底基底成份一文看清　水性油性大不同　按膚質揀啱產品免傷皮膚

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

有沒有試過在化妝後，皮膚狀態比素顏更差？例如乾紋湧現，或者出現泥石流般的溶妝，這很大機會是因為選擇了不適合的粉底。在相信廣告標榜的「水感」和「持久」效果外，留意化妝品成份也有助選擇適合你膚質的粉底，為漂亮彩妝效果打好基礎。



市面上的粉底產品形形色色，選擇合適粉底除了能保護皮膚，也能為化妝打好基礎。（示意圖/資料圖片）

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水性 VS 油性粉底液

「水性」和「油性」粉底的意思是指粉底液是以哪一種成份作為基底，令產品呈現出完全不同的質感，適合不同膚質的朋友使用。

水性（water-based）顧名思義就是以水作為主要成份，在成份表上「aqua」或是 「water」也是排在首要位置，只含極少量或不含油份或矽，經廣告術語修飾後通常被稱作「水感」、「光感」。水性粉底產品一般較易推勻，質地也較為輕薄，營造出光澤效果，較適合中性和偏油的肌膚。

油性（oil-based）則是以油作基底，在水以外，礦物油或植物油也是重要成份，一般被稱作「滋潤」或「持久」型粉底。油性粉底液效果比較持久，質感較濃稠，但容易有油膩感覺，適合皮膚較乾和有皺紋皮膚使用。

矽基底也是近年非常流行的成份，同樣歸類在油性產品之下，會令產品呈現出啞面和產生防水功能，也常用於噴槍底化妝產品中。因其矽基底有填平作用，所以必須徹底清潔以防殘留。

不同的基底成份可令粉底呈現不同效果，消費者應按膚質選用合適的粉底。（示意圖／資料圖片）

成份簡單礦物粉適合敏感肌

相信大部份敏感肌朋友也會盡量避免化妝，可是總有工作和重要場合需要帶妝示人。粉末狀的礦物粉底是極敏感肌膚朋友的好選擇，因為它們成份比較單純，可避免常見的致敏成份，如油脂、乳化劑和香料等，保存的風險也較低。當然，會造成過敏的成因非常多，只是採用成份愈簡單的產品，致敏的機會也自然比較少。

氣墊粉底易成細菌溫床

早前韓國興起氣墊粉底的熱潮，以快速上妝和自然妝感作賣點，不少大品牌也爭相仿效。但由於氣墊粉底的海棉粉撲設計較易滋生細菌，容易引致皮膚痕癢或發炎，使用期限亦相對較短。亦因為氣墊粉底設計的保存問題，部份產品需加入大量防腐劑，對敏感肌膚容易造成刺激。

氣墊粉底的海棉粉撲設計較易滋生細菌，容易引致皮膚痕癢或發炎。（示意圖／資料圖片）

粉底傷皮膚？

每天化妝會令皮膚變差，到底是謠言還是真相？其實理論上，優質的粉底液不僅能修飾肌膚，更能避免皮膚直接接觸外界的污染和刺激，但關鍵是選擇適合自己的化妝品及每天完成徹底卸妝，還要記得清潔好化妝工具。

敏感肌的朋友固然要注意避免選擇含致敏成份的產品，如果有痕癢和紅腫，必定要立即停用。除此之外，要按照皮膚需要，包括年齡和環境變化而選擇適合的產品，例如屬成熟肌的朋友，在冬天就要使用較滋潤的產品，否則就會導致乾上加乾，細紋和脫皮等問題湧現。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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