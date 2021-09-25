益生菌美容｜拆解原理及2大迷思　食得落肚竟然仲可以保養皮膚！

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

「一百億益生菌」是大家耳熟能詳的廣告標語，也讓益生菌能改善腸道健康的功能深入民心。近年美容界更吹起 「益生菌」的風潮，讓益生菌從腸胃保健產品跳進皮膚保養的範疇，更一度有網民推薦以益生菌飲品洗面。究竟益生菌美容的原理是什麼？在美容產品中加添益生菌是否可行？這次讓我們一一拆解。



近年美容界吹起 「益生菌」的風潮，以「養好菌」原理保持皮膚狀態。（示意圖/GettyImages）

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益生菌美容的原理

雖然肉眼看不到，但人體皮膚上每平方厘米的皮膚中就有大約十億細菌，當中分為「好菌」及「壞菌」。「好菌」包括比菲德氏菌、乳酸菌、AB菌等，壞菌的例子有皮屑牙孢菌、黃色葡萄球菌、黴菌等；當皮膚微生態平衡時，能發揮屏障功能避免受到感染，並維持健康氣色。現代人身處污染嚴重的環境，加上生活壓力及不良飲食習慣，容易導致菌落失衡，產生脫皮、敏感、異常出油等狀況。「益生菌美容」的原理就幫助肌膚養好菌 ，以達至健康穩定的皮膚。

美容產品中能添加活菌嗎？

雖然不少美容保養品牌聲稱產品採用益生菌原理，但基於安全及成本等考量，並沒有產品是加入活菌成份的。

雖然不少美容保養品牌聲稱採用益生菌原理，但基於安全及成本等考量，其實沒有加入活菌成份。（示意圖/GettyImages）

菌類發酵成份、益生元和後生元的分別

在市場上的普遍做法是在美容產品加入菌類發酵成份的淬取液，例如米和酒等產生的胺基酸和有機酸等，產生保濕抗衰老的效果。

另一種常見方法是加入被稱為「益菌生」的益生元（Prebiotics），也即是益生菌的「食物」，是1種能夠提供益生菌養分的物質，主要成份包括低聚果糖、低聚半乳糖、低聚葡萄糖等，透過「養好菌」來維持皮膚菌落生態平衡。

另外，後生元（Postbiotics）也是2021年一個大熱的新興保養成份：後生元是益生菌體成分及代謝產物的分子，例如短鏈脂肪酸和細胞多醣，能產生和益生菌相似的功能，如提高肌膚防禦力和修護受損肌膚等，特別適合現時戴口罩產生的肌膚問題。採用後生元的好處是能避免採用活菌的風險，同時能達至相似的功效。

市場上的益生菌美容產品可分為不同範疇，包括加入菌類發酵成份的淬取液、益生元或後生元，以達到不同的效果。（示意圖/GettyImages）

益生菌飲品洗面可行嗎？

數年前網絡曾經掀起益生菌飲品洗面的熱潮，聲稱成份中活性乳酸菌有助去黑頭及去角質，但由於皮膚和腸胃的結構和生態環境大有大同，當中的酸性更有可能導致皮膚敏感，所以千萬別亂試！

食用益生菌也能促進皮膚健康

除了外用的 「益生菌美容」外，其實我們由細飲到大的益生菌飲品的確也對皮膚健康有幫助，還有乳酪、泡菜、納豆等發酵益生菌食物，能在腸道中能夠抑制壞菌，促進腸道蠕動，令身體及皮膚的免疫力也會提升。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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