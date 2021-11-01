4個護膚成份組合會相剋！避免同用免失效　心急變靚恐得不償失

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

「牛奶不能和檸檬一起吃」，相信大家都聽過這樣的健康小常識，在美容產品中也有這樣會「相剋」的成份，以為塗得多效果就會更好？花錢買下好產品，但亂用的結果可能比不好更差，最後導致得不償失，這次我們就分享要避免一起使用的四個護膚成份組合。



護膚產品如食物一樣，不同成分一同使用或導致反效果，因此扮靚前也要小心選擇及留意成分。（示意圖，GettyImages）

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酸類和酸類

酸類本身有煥膚的作用，常見的種類有果酸、傳明酸、杏仁酸等，一般用於促進角質代謝和預防痘痘。敏感肌膚的朋友要小心，而且不能頻繁使用，心急地把兩種或以上的酸類混搭著塗上臉就更加危險，有可能會造成皮膚表層損害的問題。酸類加上酸類不但會讓皮膚變得脆弱，更會造成乾燥、過敏、紅腫和脫皮。

心急地把兩種或以上的酸類混搭著塗上臉，有可能會造成皮膚表層損害的問題。（示意圖／GettyImages）

菸鹼醯胺和酸類

菸鹼醯胺這個名字很陌生？其實它是大家熟悉的維他命B3的衍生物，具有強化肌膚屏障、美白、抗老、控油、收毛孔等非常吸引的作用，是近年非常熱門的產品成份。菸鹼醯胺接觸到較高強度的酸性產品（在一定條件下）有可能會轉化成高刺激性的菸酸 ，但這樣的機會並不高。對皮膚較敏感的朋友來說，菸鹼醯胺本身已經比較剌激，所以同時使用酸類的確有機會導致敏感。不少文章也指出，菸鹼醯胺和維他命C屬「相剋」成份，但其實配方溫和的維他命C也可以一同使用，不過過於剌激的產品還是可免則免。

對皮膚較脆弱的人來說，含酸類的產品有一定刺激性，的確有機會導致敏感。（示意圖／GettyImages）

A醇和酸類

A醇可是很多輕熟女的最愛成分，因為其功效包括促進生成膠原蛋白，也即是大家最關注的「抗老化」。由於A醇本身有一定的剌激性，所以要避免同時使用其他酸類成份使用，避免重覆刺激皮膚。

另外，A醇本身並不具光敏性，所以白天也可以使用，但務必做好防曬，因為在使用A醇後皮膚比較脆弱，較易受到紫外線的傷害。

酒精會分解掉蛋白質裡面的營養成分，因此必須留意護膚品成分有否「相剋」。（示意圖/GettyImages）

酒精和蛋白質

蛋白質是組成皮膚的重要成份，用於外塗的成份包括針對肌膚彈性的六胜肽和寡肽等，而它們的「敵人」就是高濃度酒精。酒精的作用包括讓爽膚水之類的產品快點蒸發，高濃度的酒精也常用於消毒用品之中，但原來酒精會分解掉蛋白質裡面的營養成分，導致蛋白質的功效及活性都失去，讓產品的功效流失。

除了以上4個不能一起使用的護膚成份組合之外，過度使用同一種產品也有可能導致反效果，所以即使想變美也不要太心急，讓努力付諸流水。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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