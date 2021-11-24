女生逛夜巿玩「微刺青」　卡通角色走樣驚變「金童玉女」笑死網民

這樣的「微刺青」太可愛了！台灣有女生日前分享到訪高雄夜市的趣聞，她光顧一個紋身攤，花了300元台幣（約84港元）做「微刺青」（輕紋身），畫最愛的卡通人物XO及My Melody，未料成品「可愛」得令她大吃一驚，幸好老闆告訴她回去用熱水沖一下就能洗掉，男友笑稱以為她畫了1對卡通人物的「金童玉女版」。樓主的紋身令網民爆笑，但網民看到店主在牆上展示的作品後，都認為他畫技及技術都不俗，但卡通人物應該不是他強項。台女接受當地傳媒訪問時，笑說看到店主畫好第一隻時已覺不對路，「畫完後我很傻眼」，有紋身師看過照片，直言這些是彩繪，「還好啦，醜也沒關係」。



台灣女生去夜市玩時「微刺青」，紋最愛的卡通人物XO和My Melody，但成品令她傻眼。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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台灣有女生在fb群組「爆廢公社公開版」分享，早前她去到高雄的六合夜市遊玩，難得到高雄就想弄個「微刺青」，她去到1個攤位「看了一眼作品集，跟老闆確認過眼神後，就決定先畫美樂蒂（My Melody）和酷企鵝（XO）看看」。

從她上傳照片所見，老闆作品牆上的作品都走型格路線，而她的「微刺青」成品相當「Q版」，線條簡單。台女說朋友回來時見到她「臉超臭」，看完成品她自己都覺得「還好是畫的」，更指老闆說牆上「是你刺的我還真不敢相信」。

台灣女生去夜市玩「微刺青」，台主的作品牆所見，作品走型格路線。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

女生遂問老闆如何把刺青洗掉，他說其實只需用熱點的水沖就會慢慢褪掉，「我朋友立馬說：『等等燒一桶熱水給它澆下去。』」。台女之後拍照給男友看，男友一看，「他以為我去刺了美樂蒂和酷企鵝的金童玉女版」。最後她還標籤寫上，「接下來2天我只想穿長袖」。

這個「微刺青」令網民笑翻，有人說其實畫得很可愛，「老闆平常都刺龍刺鳳的，第一次刺卡通圖案，可能不是很順手」，有人打趣道老闆「畫成這樣應該沒有侵權的問題了」。不過網民看完老闆的作品牆，坦言「卡通圖案對老闆來說太難了」、「卡通可能不是他的強項」。

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事件在當地引起熱議，女生後來接受台媒訪問，她笑言2隻公仔合計花了300台幣，覺得還可以，見攤位寫上「微刺青」，就放心將手交給老闆，未料自己心愛的2隻卡通人物大走樣，「邊看見到XO的頭髮比例不太對」，心想應該繼續給機會，但最後結果「覺得傻眼」。

台媒訪問有多年經驗紋身師，對方一眼就看出這些不是「微刺青」，而是彩繪，直言「醜也沒關係」，因為可以清理。紋身師還指，現在有些大學生會上門問有沒有彩繪，因為他們擔心紋身後會後悔，所以想先用彩繪試試，真正的紋身程序上複雜得多。另有紋身師指，這些彩繪是用植物性顏料，不傷皮膚，大概可維持7天。台媒聯絡到事主光顧的紋身店，店家指如果事主不滿意可以退款，但女生稱自己都有開店，知道做老闆辛苦，不會要求退款。

（綜合）