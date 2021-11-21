台式飲品︱飲奶茶定食配料？有人叫到冇位加茶　網民：考驗咀嚼肌

手搖杯（台式飲料）是台灣人的國民飲料，不少人喜歡加一些配料來增加口感。日前有一名網友分享，自己的朋友是某間手搖飲的店員，最近該店推出加料活動，沒想到把客人點的配料加入後，直接滿滿一杯，幾乎無法再倒入茶飲，讓不少人幽默回應「考驗咀嚼肌」。



一名網友日前在Dcard分享，他朋友打工的飲料店最近推出活動，讓客人免費加料加到滿，可以在手搖飲加入珍珠、椰果、愛玉，而且不限份數，直到加滿為止。對此，原PO驚呼「真的沒想過，有人可以把配料加到沒空間放茶飲。到底是在喝茶還是在吃料？加到滿杯，應該可以回家配剉冰吧！」

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貼文一出，引發網友熱議。有網友笑稱「料都加滿，那茶不是就加不了了嗎」、「如果沒有椰果我會愛」、「喜歡料多的飲料」、「買豆花跟燒仙草回去自己加料」、「以前小時候超愛喝有加料的飲料」、「這個活動很適合那位喜歡吃料的孩子，買一杯都是料，再買二十幾塊台幣的茶也很划算，現在加料一份都要十塊」。

不過，也有人認為配料太多，「感覺整杯吃完嘴巴也差不多可以退休了」、「這會喝到很厭煩」、「要不要去吃芋圓就好」、「我是不愛喝料多的人啦，不過我真的很好奇這樣好喝嗎」、「吸得起來嗎」、「考驗咀嚼肌能力，吃完大概變四方臉了」。

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