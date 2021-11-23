食越南湯河竟「免費加料」肥美綠毛蟲　台女：大到快進化成鐵甲蛹

相信不少人出外用餐時都發現過綠色的「菜蟲」，不過通常是不到1cm小小的一隻，加上已煮過，故未必覺得太噁心，甚至不會要求整碟換過，以免麻煩店家。但假如你吃越南湯河時夾出一條肥美「多汁」的巨型綠毛蟲呢？



網友Jully發表於爆廢公社：「老闆，你確定你真的有洗菜嗎？這隻超過三公分，筷子下去夾菜看到一節一節的。我還想說，嗯，越南料理有在加花椰菜的嗎？撈起來愈看愈怪，Ｘ你ＸＸ，是綠毛蟲！這個體態不是快要變成鐵甲蛹了嗎？」

「老闆下重本，冬蟲夏草很補的」 點擊放大睇睇原圖同網民搞笑反應▼▼▼

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網民有話說：「因為是『冬蟲』夏草，現在是冬天所以被你看出來了」、「這個很補」、「蟲蟲保證的絕無農藥！」、「吃個菜還能順便補充蛋白質喔」、「我會直接吐」、「老闆下重本也，冬蟲夏草很補的」、「能煮到這麼完整也是一門技術」、「好噁啦，這也太大隻」、「前天有吃到一隻大的，只能安慰自己菜沒農藥」。

也有網友表示「「大口咬下，那汁液噗茲噴出」、「這可以吃啊連這都不敢吃等重大災難時戰爭時怎麼辦？再說了有蟲的菜代表沒農藥」、「物價飛漲，免費幫加料，吃到賺到」。

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