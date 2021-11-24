網上籌款聲稱「助養野豬」　貼支付寶二維碼收錢　網民質疑是騙局

漁護署早前公布會將所有在市區出沒的野豬「人道毀滅」，引發社會極大爭議。有網民近日在網上發起「助養野豬籌款」，貼出1個支付寶的二維碼圖，聲稱想以助養方式減少野豬被捕殺的機會，「救得一隻得一隻」，惟帖文並沒有提及助養的詳情。不少人都質疑是騙局，最終帖文引來一片質問後已不見所蹤。



漁護署早前公布會將所有在市區出沒的野豬「人道毀滅」，引發社會極大爭議。（資料圖片）

有網民日前在facebook群組「動物之家香港領養區」發文，指近日政府不斷捕殺野豬，因而發起「助養野豬」籌款活動，希望有善心人「付出你哋嘅冰山一角」，以減少野豬被捕殺的機會，「救得一隻得一隻，上天有好生之德，一齊去幫助佢地（哋）吧」，隨文還附上1個支付寶的付款二維碼圖。

有網民日前在facebook發文，指近日政府不斷捕殺野豬，因而發起「助養野豬」籌款活動，希望有善心人付出「你哋嘅冰山一角」，以減少野豬被捕殺的機會。（facebook截圖）

帖文引起網上熱議，有網民留言查詢活動的詳細內容及籌款款項的去向，惟發帖者一直沒有回覆，甚至禁止群內會員留言提問。不少人都認為是騙局，「你哋打算利用野豬去籌到嘅錢會點用？點領養野豬？定買個私人地去圈養佢哋？」，又批評發帖者無良，濫用愛護動物者的善心，質疑這是否屬於非法籌款。直至昨晚（23日），有關帖文已在群組內消失。

根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4（17）條的規定，分別就為慈善用途及任何其他用途在公眾地方進行的籌款活動或售賣徽章、紀念品或類似物件的活動發出許可證，而相關法例並不適用於網上籌款活動。不過，無論籌款活動是在網上或公眾地方進行，若涉及清洗黑錢、詐騙及其他違法活動等，相關執法部門會根據現行法律進行調查。