新式騙案｜聲稱只需每日截圖3次時薪$500　騙徒靠1招入侵銀行戶口

騙案手法層出不窮！最近網上流傳新式騙案，騙徒會自稱是科技公司職員，聲稱只需要每天早、午、晚分別到一個網站將畫面截圖儲存，即可獲得每小時80至500元的人工。不過騙徒可以透過連結的網頁盜取個人資料，再配合對方的轉數快（FPS）帳戶轉走存款。



網民「K女郎Caca」在其facebook專頁上分享與騙徒的對話，提醒市民要小心。（「K女郎Caca」提供）

網民「K女郎Caca」在其facebook專頁上分享最近遇到的騙徒手法，並上載她與騙子的對話截圖。從截圖可見，騙徙自稱是一間科技軟件公司的顧問，現正招募多名軟件測試看管人員，不需預繳任何費用，工作時間自由，每小時薪金介乎80至500元。該名顧問被問到如何取得她的手機電話時，就回應指「跟各大招聘行有長期合作，隨機發送」。

對方在WhatsApp中指工作十分簡單，只需要「每日花幾分鐘時間，登入我給你的帳戶，然後分不同時間段給我發3張圖即可，發圖的時間自由安排」，「簡單講就是，早午晚各發3張截圖給我即可以」。他亦指工作不需要下載程式，只需要打開網頁即可。

被問到人工如何計算時，對方指人工計算的方式是當日該帳戶的20%收益，「每日行情不一樣，帳戶的收益不一樣，所以最低能收獲80至500元」，例如「當日收益截止在24點，如帳戶當日盈利1000蚊，你就有200蚊」。

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「K女郎Caca」曾追問所謂的「帳戶」到底是什麼帳戶，但對方只答「公司的帳戶啊」，然後分享其他人上傳截圖的示例，「你的工作就只是每日花幾分鐘時間即可，其他的都不需要你做，只要你會截圖就可以了，能理解嗎？」。對方最後上載一個QR Code，並提供帳戶名稱及密碼，「打開截圖給我即可」，並着她「後續的截圖和結算都在我的私人號上」。

她表示，「其實話每日截圖3次呢個只係呃人技兩，主要佢係呃受害人登入他提供的賬號其實係釣魚程式」，因為之後會要求受害人提供轉數快帳戶「出糧」，但事實是配合釣魚程式取到的資料將戶口存款轉走。她有提醒如果有人收到Payme短訊連結，要求確認驗證碼就要小心，「千萬不要上當」，因為確認後會令騙徒取得Payme帳戶的控制權，從而轉走戶口內的金錢，「直至無為上，近幾日每日都有許多人中招」。

「K女郎Caca」已經就事件使用網上報案報警，翌日下午警方聯絡她跟進事件，由於她沒有財物損失，網上報案時亦已經清楚地講述案發過程，所以不需要前往警署落口供，而警方亦已經「開File」處理。「K女郎Caca」表示，她在facebook上分享事件後，發現不少網民都有類似經歷，呼籲各位遇到類似事件時都應該立即報案，「讓市民對騙徒手法有認知，減少受害者」，而且使用裝上報案簡單方便，十數分鐘時間已經可以。

（facebook專頁「K女郎Caca」）

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