港女想食蘋果暗示同事幫手切　「唔食原個Apple」　網民批公主病

自己的事自己做，否則容易被視為有「公主病」。近日1名網民在討論區分享，指公司日前獲贈果籃，1名女同事想吃蘋果，卻不想自己切，並坦言「我都食唔晒同埋成個咬咁唔lady嘅嘢我唔會做囉」，態度引來樓主側目，其他同事亦沒有理會她，結果還需自己「死死氣」切蘋果。
樓主在香港討論區以「女同事連食個蘋果都麻煩過人」為題發文，表示公司早前收到果籃，1名女同事午飯後便問道：「你哋食唔食Apple呀？」，當下樓主已感到奇怪，「心諗Ap咩ple，唔知呢個生果叫蘋果？」。隨後有男同事以為她純粹想自己吃，禮貌上問一下其他同事，便表示她可以吃掉蘋果。
不過，該名女同事聽後即透露發問的背後原因，稱「唔係呀，我想叫你哋食嘅話切埋畀我食，因為我唔會食原個Apple㗎，我都食唔晒同埋成個咬咁唔lady嘅嘢我唔會做囉」。樓主看不順眼，並在帖文形容女同事為「港女」，批評對方想吃蘋果卻想其他人幫忙切，而最後亦沒有人回應女同事，「咪又係要自己死死哋氣咁去切，明明自己都可以做嘅嘢做咩要假手於人」。
大批網民看後同樣直斥女同事有公主病，一早被人寵慣才會連蘋果也懶得切，「好心啦，咁大個人想食蘋果就自己切啦，仲諗住要人切埋比妳食？當自己3歲細路仔咩」、「洗完、切完，喺佢面前自己食」、「咬開一件件，問佢食唔食」、「呢個世界真係有啲咁白痴嘅人？」。
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