好人好事｜藍田老翁跌倒致頭破血流　途人消防員一呼百應熱心救助

有意外發生時一呼百應，是香港最美麗的風景！昨日（9月9日）有名老翁在藍田巴士站不慎跌倒，頭破血流，途人即上前協助，剛巧一輛消防車正停泊在路旁，車上隊員見狀亦立即下車施救，老翁最終由救護車送往醫院治理。網民都大讚「好人好事」，並寫了感謝信寄給消防局，向消防員表示謝意。
有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」分享事件經過，指下午3時半，在藍田啟田商場外的巴士站，有位伯伯不慎跌倒，右手着地，並撞到後腦出血，剛巧一輛俗稱「細搶」的消防車停泊在附近食肆門口，有數名隊員在車上。樓主立即上前用紙巾替伯伯按住傷口，等候巴士的乘客亦主動走到消防車前，找消防員協助。
車內的消防員們見狀即取物資前來急救，為伯伯清潔傷口及止血，最後等救護員到場後，細心地攙扶伯伯上救護車送院。
帖文一出獲得大量好評，不少網民都留言大讚消防員專業及值得尊敬，「香港勝在有消防同救護」，亦有人感謝樓主見義勇為，「伯伯家人多謝你就真，香港多啲似你咁有愛心嘅人就好啦」。樓主其後補充指，已分別撰寫表揚信及感謝卡，寄給消防處總部及藍田消防局，以表謝意。
同場加映：元朗車禍致塞車 救護車獲眾司機分紅海式開路 場面感人卻有遺憾
元朗早前發生嚴重車禍，附近道路因而大塞車，車龍擠滿兩條行車線，其間有救護車打算穿越車龍趕往現場，眾司機見狀即如摩西分紅海般，自動自覺讓出中間道路供救護車前進。不少駕駛者看過片段也大讚場面有愛，惟指出片尾可見1輛的士尾隨救護車「打尖」爬頭，「難得咁正面，但前cam部的士破壞氣氛」。
感人場面逐格睇▼▼▼
同場加映：私家車樂富斑馬線逆線爬頭 機警司機及時響咹救過路婆婆一命【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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同場加映：貨van停路中好危險 熱心鐵騎士落車敲窗揭原因 暖心舉動獲激讚【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
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同場加映：P牌電單車小妹跌車 半分鐘內7男上前幫忙 網民爆笑：試下係男人【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
早前有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」