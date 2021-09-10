好人好事｜藍田老翁跌倒致頭破血流　途人消防員一呼百應熱心救助

有意外發生時一呼百應，是香港最美麗的風景！昨日（9月9日）有名老翁在藍田巴士站不慎跌倒，頭破血流，途人即上前協助，剛巧一輛消防車正停泊在路旁，車上隊員見狀亦立即下車施救，老翁最終由救護車送往醫院治理。網民都大讚「好人好事」，並寫了感謝信寄給消防局，向消防員表示謝意。



有老翁在藍田巴士站不慎跌倒，頭破血流，途人即上前協助，剛巧一輛消防車正停泊在路旁，車上隊員見狀亦立即下車施救。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

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有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」分享事件經過，指下午3時半，在藍田啟田商場外的巴士站，有位伯伯不慎跌倒，右手着地，並撞到後腦出血，剛巧一輛俗稱「細搶」的消防車停泊在附近食肆門口，有數名隊員在車上。樓主立即上前用紙巾替伯伯按住傷口，等候巴士的乘客亦主動走到消防車前，找消防員協助。

車內的消防員們見狀即取物資前來急救，為伯伯清潔傷口及止血，最後等救護員到場後，細心地攙扶伯伯上救護車送院。

帖文一出獲得大量好評，不少網民都留言大讚消防員專業及值得尊敬，「香港勝在有消防同救護」，亦有人感謝樓主見義勇為，「伯伯家人多謝你就真，香港多啲似你咁有愛心嘅人就好啦」。樓主其後補充指，已分別撰寫表揚信及感謝卡，寄給消防處總部及藍田消防局，以表謝意。

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元朗早前發生嚴重車禍，附近道路因而大塞車，車龍擠滿兩條行車線，其間有救護車打算穿越車龍趕往現場，眾司機見狀即如摩西分紅海般，自動自覺讓出中間道路供救護車前進。不少駕駛者看過片段也大讚場面有愛，惟指出片尾可見1輛的士尾隨救護車「打尖」爬頭，「難得咁正面，但前cam部的士破壞氣氛」。



感人場面逐格睇▼▼▼

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片尾可見，1輛的士在救護車駛過後，即尾隨救護車向前駛向迴旋處，情況如同「打尖」爬頭。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

按圖看驚險過程：

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片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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網上流傳片段，可見1名鐵騎士敲窗慰問疑累極於車內睡着的客貨車司機，好人好事獲網民大讚。（YouTube「車CAM特警」片段截圖）

按圖即睇事發經過▼▼▼

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網民大讚「P牌」電單車司機於停車前後亦有留意路面情況，直指其安全意識比一般駕駛者更高。（YouTube「車CAM」影片截圖）

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早前有電單車女司機不慎在濕滑的地面跌車，幸好沒有大礙，並能自行站起身，惟在她嘗試抬起電單車時，先後7名男司機和途人上前幫忙，又關心女鐵騎士的情況，畫面非常窩心。事發影片引來網民讚好，但也不少人留言笑道：「如果係仔，應該呠到聾。」



P牌電單車女司機在入彎前切線，不慎「派車」，幸好沒有受傷。（網上影片截圖）