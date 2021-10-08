黑雨下多區水浸　柴灣熱心市民冒雨清理渠口垃圾　網民讚好人好事

熱帶氣旋「獅子山」吹襲本港，大部份地區今早（10月8日）都下大雨，港島不少地區更出現水浸。天文台於上午11時45分改發黑色暴雨警告，至於3號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。不過在暴雨之下，柴灣仍有熱心市民在路邊清理垃圾，以免擠塞渠口。



在暴雨之下，柴灣仍有熱心市民在路邊清理垃圾，以免擠塞渠口。（影片截圖）

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有網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」分享影片，只見1名白衣男子在大雨下，推着1個載有大紙箱的手推車，彎下腰徒手清理沿路積水內的垃圾，雖然他撐着雨傘，但似乎也起不了作用，早已混身濕透。帖文還大讚道「熱心好市民，清理渠口」。

不少網民都大讚「好人好事」，稱「如果無人清就會攬抄」，更表示應該頒發好市民獎給他，不過有人則提醒赤手始終有危險，因此建議戴上手套才處理。

同場加映：黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」，女乘客被迫蹲到座位上飲泣，哭說：「張櫈都濕晒啦！」有網民則笑言這是「水上的士」。



1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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黑雨下不少打工仔都關注是否能早下班，從Google Trends搜尋熱度「人氣竄升」關鍵字見到，「黑雨工作」、「黑雨放工」飆升最多。

即看黑雨下更多網民關注地方▼▼▼