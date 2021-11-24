見前度與男性飲酒聽音樂即暴怒　英男7刀斬對方下體被判殺人未遂

不忿舊愛疑有新歡，竟然演變成恐怖血案！英國1名男子早前看到前女友與1名男性在一起時，竟然憤然拿刀連捅對方下體位置7次，令其身體多處受傷，當中包括睪丸。受害人認為，對方瞄準他的下體出刀，有明顯目的是要斬斷他的陰莖。男子後來被拘捕，近日被裁定謀殺未遂。



33歲男子康利夫（James Cunliffe）。（網上圖片）

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事件發生在英國大曼徹斯地區的城市利（Leigh），33歲男子康利夫（James Cunliffe）於案發當日晚上7時半左右到達前女友家中，打算取回衣服，但他在單位內見到另1名男子正和前女友一起聽音樂和飲酒。康利夫看得眼火爆，衝進廚房拿刀捅對方7刀，使其頭、手、腹股溝及睪丸受傷。

受害者向警方表示：「他當時是要把我的陰莖斬斷，他嘗試斬斷我那兒是有原因的。」受害者憶述見到康利夫拿刀走出來時，覺得對方要置他於死地，被捅數刀以為自己死定，將躺在地板上死去。幸運的是，他最終只需留院4天，連檢控官也形容他撿回一命實屬幸運。受害人提到自己只見過康利夫2次，雙方曾互傳訊息，與康利夫的前女友已經數個月無聯絡，只是剛巧當日應邀上門作客。

康利夫在前度女友家中看見受害人之後，就從廚房拿刀捅其7刀，而且瞄準下體出刀。（GettyImages）

康利夫事後身穿染血T恤到了叔叔家，直認「我剛剛捅了他（受害人）幾刀」，然後換上新衫出門，再說「我要去買些東西，10年後再見了」。康利夫稱無心殺人，辯護律師形容他的行為「沒有預先策畫」，不過陪審團最後還是裁定他謀殺未遂。案發前康利夫更曾發訊息給前女友，內容提及：「相信我，我忍受得到終身監禁，所以不要惹怒我。」

法院審理案件時指出，２男一直看對方不順眼，康利夫與前女友相識２年，但於3月22日吵架分手。雖然前女友曾經申請禁制令阻止康利夫找她，但康利夫一直無視禁制令。

（Manchecster Evening News）