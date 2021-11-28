準爸爸想幫BB改動漫角色名　過來人「劉川楓」分享經歷笑翻網民

為孩子改名很傷腦筋，改得不好隨時被子女埋怨！台灣有網民在討論區分享，自己最近準備當爸爸，想到用動漫角色幫孩子改名，「男孩想取林真嗣，女孩就叫林波綾」，急問大家有沒有類似的改名經驗。未料這樣一問，竟然引出1名被爸爸改名做「劉川楓」（和《男兒當入樽》角色流川楓同音）」的網民，大方分享自己的經驗，在網上引起哄動，他笑言年紀愈大對名字愈無所謂，但他早前去打疫苗，「還會被醫生投以關照的眼神」。



有爸爸說想幫孩子改動漫角色名，有網民分享自己爸爸因為喜歡《男兒當入樽》，幫他改名作「劉川楓」。《男兒當入樽》劇照）

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孩子間最喜歡拿別人名字開玩笑！日前有網民在討論區PTT分享，他最近準備當爸爸，想用動漫角色幫小孩改名，「若是男孩想取林真嗣，女孩就叫林波綾」，還問大家有沒有建議或是其他經驗分享。網民聽完爸爸拋磚引玉後，紛紛提出其他建議，包括「林有德」、「林布魯斯韋恩」、「林克」、「林魯夫」等，但有網民笑言：「林真嗣不錯呀，剛好爸爸是個垃圾。」

有爸爸說想幫孩子改動漫角色名，有網民分享自己爸爸因為喜歡《男兒當入樽》，幫他改名作「劉川楓」。（PTT圖片）

未料帖文引出了1個「過來人」，該網民稱爸爸為他改名做「劉川楓」（和《男兒當入樽》角色流川楓同音），還上載了自己的身份證，「我的經驗分享啦，要取動漫角色名可以，但要取在台灣知名度不高的作品角色，不然就取日系風格的名字就好，不然就會像我這樣」，爸爸真的因為看了《男兒當入樽》才會這樣改名。

回應一出令其他網民笑翻，紛紛回覆劉川楓，「川楓傳球啊」、「神奈川第一」、「不曉得你被問籃球強不強幾次了」、「你最後手軟傳給櫻木的時候在想什麼」。劉川楓說其實名字辨識度太高，很容易被人記住，他考駕駛執照都馬上被同學認出來，「一直到昨天去醫院打疫苗，還會被醫生投以關照的眼神」。

網民問他會否恨自己爸爸，劉川楓回覆說：「老實說不會耶，高中時是有一點點，但愈來愈覺得無所謂了。」有網民認真問他打籃球是不是很厲害，他一一回應說：「根本不會打」、「其實看到我的身材他們也不會問了」、「我壓根沒看過灌籃高手（港譯《男兒當入樽》）」、「沒被嗆過，因為根本沒有人會找我打」。

最終在多人勸告兼劉川楓現身解說後，原帖文的爸爸也承認：「用動漫角色取名很爛呢，我會當個好爸啦，謝謝各位。」