港女呻公司女廁好污糟　廁格有血唔沖廁　批同事身光頸靚衛生差

在公司、商場去廁所，一推開廁格門見到血漬、尿漬，相信不少人都很有共鳴，甚至已經見慣不怪。有女網民於討論區發文大呻，公司的女廁經常「好污糟」，一是有血、二是有很多用過的紙巾、三是地下很多水，「每次去廁所都好似抽獎咁，因為個個馬桶都合上咗，你要逐個打開先知有冇中伏」。她不解女同事們每天打扮得「身光頸靚」，但去廁所就沒什麼個人衛生意識，帖文隨即引起網民熱議。



有女網民於討論區發文大呻，公司的女廁經常「好污糟」，她不解女同事們每天打扮得「身光頸靚」，但去廁所就沒什麼個人衛生意識。（《初次見面我愛你》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女網民於香港討論區以「愈嚟愈唔想去公司廁所，女廁都整到好污糟」為題發文表示，她公司女廁的廁格內經常有血、有很多用過的紙巾和地下有水，她不解為何如廁可以弄到地板這麼多水，「同埋有冇咁多紙巾要用？用到個廁所塞住咗」。

她指出，「每次去廁所都好似抽獎咁，因為個個馬桶都合上咗，你要逐個打開先知有冇中伏」。她表示，明白蓋上馬桶沖廁會乾淨點，「但有時真係火都嚟」，一打開馬桶蓋發現根本未沖廁，她被迫要幫別人沖，感覺很差。她續說，不解女同事們如何用廁所，每天打扮得「身光頸靚」，但去廁所就沒什麼個人衛生意識，難為清潔姐姐經常清潔廁所，但「點清都唔及佢哋整污糟快！」。

其他網民紛紛留言表示，「我同你都一樣真係好唔明，點解啲女同事屙成咁，有時啲同事開完大，夠膽死可以整到廁板都有漬」、「你睇下商場廁所就知，成日都好污糟，我見過有人帶住小朋友，叫佢喺洗手盆到小便，真係頂唔順」、「M巾可以唔摺好就丟落個桶，仲黏住個桶蓋，用腳踏開個蓋就見到血淋淋的M巾，好恐怖」、「有啲踩落廁所板度，有鞋印，踩完又唔抹，周圍都係屎」。