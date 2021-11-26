意名醫提「性交治癌」多女中計　拒用避孕套稱阻礙女病人接收抗體

醫生訛稱病人患癌，疑用語言偽術說服病人接受「性交療法」，完全是衣冠禽獸所為。意大利日前爆出1宗「性交治癌」性侵事件，南部第二大城市巴里（Bari）60歲婦科名醫米尼洛（Giovanni Miniello），被踢爆謊稱病人受HPV病毒感染演變成癌症，提出「性交療法」，表示自己已接種HPV疫苗擁有抗體，可透過性交「治療」及「預防」癌症及HPV病毒。事件被踢爆是源於1名33歲女病人因懷孕困難求醫，米尼洛在她HPV檢測全呈陰性的情況下，聲稱她可能患癌，需馬上「性交治療」，病人向意媒舉報揭發更多細節。

當地電視台聘請女演員放蛇，當米尼洛解釋完自己的性交療法後，竟要求不使用避孕套「治療」，聲稱做安全措施會阻礙「接收抗體」。事件曝光後陸續有受害者挺身指證，當地執法部門正介入調查。然而，米尼洛率先通過律師發聲明，抱怨自己被意媒迫害，稱會主動放棄醫生資格，但認為所有接受他性交治療的女性，都有「絕對的選擇自由」。



意大利婦科醫生米尼洛，被指騙病人受HPV病毒感染後演變成癌症，提出「性交治癌」新療法，多名女病人受害。（Miniello Prof. Giovanni網站圖片）

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民眾對患病問題，很多時只能相信醫生判斷。米尼洛是巴里婦產科外科專家，在當地頗有名氣。據其網站資料，他出版過多本關於陰道鏡的專書，是多個科學學會榮譽會員、國際癌症研究機構的陰道鏡培訓師。除了學術著作，還出版過詩集、格言集，自稱「致力於服務巴里女性」。有女受害人透露，他喜歡自稱「魔笛醫生」、「陰道待酒師」。

事源早前1名33歲、化名瑪利亞（Anna Maria）的女病人向當地報章《共和報》（La repubblica）報料，她因遲遲未能懷孕向米尼洛求助，對方建議她先做HPV病毒檢測。雖然檢測結果全部呈陰性，但米尼洛告訴她感染了HPV病毒，很可能演變成癌症。米尼洛稱，他創新的「性交療法」已經幫助許多女病人免於癌症折磨。

瑪利亞憶述檢查情況，米尼洛看上去不似專業醫生，簡單檢查後，未經同意就伸手撫摸她胸部，說自己「喜歡胸小的女人」。後來米尼洛聯絡她，說要見面解釋報告，竟說可以通過性交治療癌症，而且馬上可預約。瑪利亞看診後已經起疑，她尋求法律意見後，叫她先行錄音，她擔心米尼洛會對其他有迫切醫療需要的女性下手，決定告發其惡行。除找報章，她還將錄音交給了當地節查節目《Le Lene》。

女病人的檢測報告全部呈陰性，後來證實她身體健康，但米尼洛說她感染HPV病毒，很可能變成癌症。（《Le Lene》截圖）

電視台馬上聘請美貌臨時演員看醫生，米尼洛檢查她的陰道及做檢測後，說女演員子宮頸有白點，證明有HPV病毒。然而，女演員的檢測結果同樣顯示全部呈陰性，但米尼洛說她患癌，提出「性交療法」。

米尼洛約女演員到酒店解釋療法「原理」，稱接種HPV疫苗的男性很少，他身上已有抗體，和女病人性交可讓她「免疫」，病毒不會演變為癌症。女演員詢問關於安全措施的問題時，米尼洛提醒，如果他們性交時做了安全措施，女演員就無法接收抗體，故性交時不可使用避孕套。米尼洛原本正經解說，但他脫去上衣，並見到女演員開始脫衣時，他已按奈不住想脫對方褲子，又伸手摸對方臀部。女演員假意接受「治療」，待2人脫衣服中途，節目組人員衝進阻止。米尼洛表示抗議，聲稱他在做研究，讓他可以拯救更多人。

米尼洛正經講解後淫掌率先失守，趁女演員脫褲後伸手摸臀。（《Le Lene》截圖）

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事件鬧大後，當地傳媒相繼接觸多名受害人。米尼洛原本在巴里綜合診所任職，後來私人執業，他的醫療中心會收取350歐元檢查費用，經常診斷病人患癌，之後提出「性交治癌」。米尼洛擅於用臨床經驗，說服病人自己體內真的有癌細胞或患重病，曾透露自己在大學擔任教授時，已用這方法治療過多名女病人及年輕學生。

女病人多數對病情感不安，亦有部分病人堅決拒絕性交療法。有受害人稱，如果拒絕性交療法，米尼洛會不停致電，迫得病人終日擔驚受怕，最後屈服，「我感覺很糟糕，有一天我哭了，就像被暴力對待，我不想這樣做，但他告訴我只有這種療法，我才能痊癒」。現時已有15名受害者願意挺身指證。

巴里反暴力中心人員稱，最近已收到數十名女受害人求助，正協助這些女性，有部分女受害者決意舉報，但承認部分人感到害怕。中心指，她們擔心挺身舉報會帶來二次傷害。巴里執法部門已介入調查，當地醫生協會正啟動紀律處分程序。

米尼洛最先有動作，他日前通過律師發聲明，自詡從醫40年，幫助了數百名女性，為許多意大利婦女接生小孩。他認為自己是在提出一種「可行的替代治療方法」，而且他從未強迫任何女病人性交，她們全部有「絕對的選擇自由」，「我為她們的健康付出了一生」。米尼洛抱怨自己被意媒迫害，已決定放棄醫生資格，要求巴里省將他的名字從專業名冊中移除，希望為家人、女兒回復平靜生活。不過，意媒提到如果醫生涉及嚴重罪行，本來就必定喪失專業資格。

有意媒指，巴尼洛聲稱將來不會在法庭上辯護及提出上訴，並引述當地檢察部門消息，由於案件涉及大量材料，調查需時，現時已有多名受害者聯絡司法機構。

（綜合）