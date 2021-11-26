譚詠麟否認睡粉絲被抽水　實惠教精明食粉絲　城巴貼鞋祝下次好運

【譚詠麟／悲傷牛肉麵／睡粉絲】現年71歲的歌手譚詠麟，被網民「悲傷牛肉麵_」於微博指控與其23歲女友發生超友誼關係，譚詠麟所屬唱片公司環球唱片隨即否認並強烈譴責事件，表明一定會採取法律行動。事件引起全城熱論，有多間商戶疑似乘機抽水，包括知名家俬品牌實惠（Pricerite）、新巴城巴及北角1間飯店等，不少網民看後都高呼「抽乾了」。



微博帳號「悲傷牛肉麵_」於11月23日晚上開始連發微博▼▼▼

+ 5

名為「悲傷牛肉麵_」的網民日前於微博上載背影圖片，指名道姓控訴譚詠麟「睡粉絲」。照片曝光後，有網民認出譚詠麟的確擁有與涉事男子的同款裝束和波鞋，不過譚詠麟所屬唱片公司環球唱片否認並強烈譴責事件，表示一定會採取法律行動。惟「悲傷牛肉麵」在聲明發出後再上載新相片，又表明「敢聲明一次我就錘一次」，其後再發微博強調對自己發布過的一切內容都負法律責任，直斥「德藝雙馨」（即譚詠麟）如果認為被他污衊，可以採取必要手段，他必奉陪到底。

譚詠麟雖然否認「睡粉絲」，但事件仍引起全網熱議，網民紛紛表達個人見解，不少人認為真相有待更多證據才能確定，但許多人已為譚詠麟「回帶」，指他有2個老婆，當中「二奶」Wendy（朱詠婷）當年就是粉絲，故認為譚詠麟早有「睡粉絲」前科。事件不斷發酵成為全城熱話。

實惠宣傳牛肉麵粉絲教食得精明



譚詠麟被指「睡粉絲」事件仍在發酵，實惠於11月24日事件爆出當晚就在facebook發帖宣傳「Pricerite Food」食品店有售的台灣牛肉麵，不過帖文未有引起大迴響，只有1名網民留言說「食呢個牛肉麵應該唔會悲傷了」。

至昨日（11月25日），實惠再於facebook發帖宣傳另一款粉絲，附上的帖文寫道「食粉絲，食得精明啲！」，教網民分辨春雨、龍口粉絲、寬身粉絲和冬粉（綠豆粉絲）等不同種類粉絲，「最緊要食得精明，避免高鈉湯汁，自然Happy（開心）健康又長青」。帖文並上從背後角度拍攝、一名拿着一籃粉絲的男子，有網民聯想到與「悲傷牛肉麵_」上載的涉事男子「背影圖」相似。

實惠facebook小編翌日再發文宣傳「Pricerite Food」食品店有售的粉絲，並教網民「食粉絲，食得精明啲！」。（fb專頁「Pricerite實惠」圖片）

北角飯店推愛「呈」陷阱套餐



除了實惠，網絡今日（11月26日）流傳照片，顯示一間位於北角的飯店推出了愛「呈」陷阱套餐 ─ 悲傷牛肉麵，更表示可以追加「碎粉絲」，又加上標籤「#我墮入『呈網』 你卻在網外看」，同樣疑似「抽水」。

北角的飯店推出了愛「呈」陷阱套餐 ─ 悲傷牛肉麵，更表示可以追加「碎粉絲」。（網上圖片）

新巴城巴製巴士配色K字波鞋 指十分尊重粉絲



譚詠麟被指「睡粉絲」事件中，其中一個焦點是「背影照」男子穿上的K字波鞋，新巴城巴今午（11月25日）於facebook宣傳新巴城巴網上商店（城巴新巴eShop）時，就上載了以新巴城巴作配色的K字波鞋圖片，寫上「抱歉，祝下次好運，請瀏覽城巴新巴eShop所有產品」。

新巴城巴於facebook宣傳城巴新巴網上商店（城巴新巴eShop）時，上載了以新巴城巴作配色的K字波鞋圖片，寫上「抱歉，祝下次好運」，被指「抽水」。（新巴城巴facebook）

城巴新巴又在帖文表示，「城巴新巴過去多年一直熱愛服務市民大眾。傾力維持高質素服務，對貢獻香港公共交通事業亦不遺餘力」，強調「對巴士粉絲更是十分尊重」。

城巴新巴強調，「對巴士粉絲更是十分尊重」。（新巴城巴facebook）

網民：抽到太平洋都乾



接連有商戶疑似發帖「抽水」，不少網民都形容是「靚抽」、「抽到太平洋都乾」、「抽乾維港」、「又跟得幾貼」「粉絲可以亂食、蝦條唔可以亂呃」。亦有網民擔心各商戶小編會否因此惹禍上身，「小編你驚唔驚俾人炒？」、「祝你好運」。

不過也有網民認為不應輕信事件「人講你就信，唔怪得咁多人俾人呃」。