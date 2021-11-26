新騙案｜的士司機兜售iPhone 13新機　稱上手留低　醒目客揭4破綻

的士騙案又出沒，謹記便宜莫貪！有網民在社交平台分享1次險中伏經歷，指乘搭的士期間，司機突然取出一部「iPhone 13 Pro Max」，聲稱是上手乘客留低，並有意向他兜售，惟樓主檢查時發現4處破綻即時拒絕，他發文詳述過程是希望提醒大眾小心這類騙案。



有網民指乘搭的士期間，司機突然取出一部「iPhone 13 Pro Max」，聲稱是上手乘客留低，並有意向他兜售。（示意圖，資料圖片）

該網民在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，指昨日（25日）乘搭的士期間，司機拿出1部「iPhone 13 Pro Max」，稱是上手乘客留低，着樓主「幫手睇睇係咪冇電，佢係阿叔佢唔識」。樓主初時不虞有詐，便拿起手機檢查，發現裏面什麼資料都沒有，而且運作良好，此時司機表示手機是全新，「上手可能水貨要過關，先喺架車拆開晒留低」，強調機主不會取回。

司機表明有意向乘客兜售該iPhone，但樓主拿上手即發現4大破綻，包括：

1.手機沒有顯示電池健康度

2.手感不對路

3.不需密碼就能輕易開機

4.最新型號iPhone卻不是用最新的iOS作業系統



樓主分析後，種種迹象令他質疑事件是騙案，強調「唔知呃左幾多人。只係想勸大家小心，無意生事」。



帖文引起網民的關注，不少人都指這個騙財手法早已聽聞，一般都說自己上手乘客乘車到落馬州，遺下了全新手機，「話畀2000佢飲茶，你無錢，佢1000都肯」，但卻很有可能是假機，「唔識睇就好容易俾人騙」。有網民則指即使是假機，如果拾遺不報，甚至將乘客遺留的物品轉售圖利都是犯法，「應該即刻同司機講去警局」，而且最好不要碰部手機，「一拎上手俾人屈你整壞就麻煩」。

早前有香港女生亦曾發文分享，指有年長親戚乘搭的士遇到類似情況，最後因貪便宜而慘被騙走900元。（資料圖片）

早前有香港女生亦曾發文分享，指有年長親戚乘搭的士時，發現座位上有1部iPhone 11 Pro Max，司機估計是之前的女乘客留下，因是新機，估計難以找回機主，遂提出讓長者客平價買下iPhone自用或轉售。樓主的親戚最後付900元取得手機，沒料到後來才發現該手機是冒牌iPhone，長者因貪便宜而慘被騙。