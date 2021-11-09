Uber Taxi的士司機到埗稱跟錶再收$90　律師：犯唔犯法睇呢樣嘢！

Uber Taxi早前發生司機完成訂單後，要求客人按錶支付原價車資，補付司機一方未能收到的差額。類似事件近日再次發生，而且更疑為同一司機！今（9日）在的士司機的facebook群組上有人發文，指自己經UberTaxi接單從機場出發前往銅鑼灣，經程式收到198元款項之後，指錶頭車資為290元，要求客人支付約90元的差額，客人當時立即額外支付100元。帖文引起網民熱議，直斥他輸打嬴要，但司機強調自己只是按錶收費，更指非常願意由法庭裁決車資收費應該根據Uber程式還是的士錶頭。



陸偉雄大律師接受《香港01》訪問時表示，根據相關法例，即使乘客與的士司機協定較便宜的車資，司機到達目的地後亦有權要求按錶收費，因為法律並沒有保障折扣車資，而且私下協議不能凌駕法律，但認為協定車資後再要求按錶收取車資的做法不應鼓勵。不過，他表示如果當時Uber以包車形式租用的士，該的士則不能按錶收費。《香港01》正向Uber及運輸署查詢事件。



有的士司機在facebook上分享，指自己在Uber Taxi上接單後，再要求乘客支付與錶頭差額的車資。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖）

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涉事司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文，指自己剛剛完成一張Uber Taxi訂單從機場前往銅鑼灣，上載程式截圖時間顯示為凌晨12時04分，並收到198.79元的車資。他同時上載錶頭照片，顯示37.49公里的車程車資為290.7元。

司機在帖文中表示，「Uber Taxi和錶頭差價，加回程隧道費，加2件行李擺尾箱，相差90蚊，叫乘客補回，佢居然畀100唔使找」。他更提到，乘客知道他只收到約200元之後，更指「Uber食水深，剝削司機」。

類似事件在10月尾亦有發生，而且疑似為同一的士司機 ▼ ▼ ▼



類似事件在10月尾亦有發生，而且疑似為同一的士司機。當時的士司機同樣經Uber Taxi接單，從科學園前往九龍灣，到達目的地後要求客人支付25元差價。當時乘客一度拒絕，但司機舉機拍攝乘客樣貌，並表示會報警，乘客最後無奈地支付25元現金。

帖文引來網民熱烈留言，當中不少批評司機做法有問題，「你咁巴閉唔好用app 呀嘛，不知所謂」，更反問他「咁加乘多過錶頭你有無畀返個客呀？」、「Uber畀你嗰啲獎金，你係咪分返畀啲客？」。不過亦有網民表示支持，「啱，搞死佢啲客」、「好似幾好玩咁喎」。

司機在帖文中回應留言，直指「又係我」，反駁「我淨係按錶收費，有咩問題，個客畀幾多Uber我唔知！」。他又提到自己非常願意上法庭，「由法庭來判決，到底應該按錶收費還是按你Uber 條約收費！熱切期待這一天的來臨！認真的」。他更強調，自己會繼續做法，「只要差價多過20蚊我就會收，少過20蚊豪畀你，直至被鎖機為止，或者上法庭判咗我輸」。

陸偉雄大律師認為，由於私人協議不能凌駕法律，所以的士司機到達目的地後要求按錶收取車資沒有犯法，但認為手法不值得鼓勵。（資料圖片）

陸偉雄大律師在訪問中表示，乘客與的士司機之間就車資的私人協議不能凌駕法律，而法律只定明的士要按錶收費，沒有保障折扣車資收費，「今次佢係俗語所謂『揸正嚟做』按錶收費」，「雖然手法唔係咁合適，又或者唔係咁值得鼓勵，但係佢喺呢方面佢係真係冇犯法嘅」。

他舉例，香港聘請外傭設有最低工資，即使僱主事前與外傭協定較最低工資低的工資，外傭到港後如要求僱主支付法例列明的最低工資，僱主亦需要支付法例列明的最低工資，因為私人協定不能凌駕法律，不會有效。

有網民表示，如果Uber以包車形式租用的士，事件中的的士司機仍有可能犯法。（非當事人，資料圖片）

那如果乘客預約的士時表示會支付貼士，但到達目的地後卻要按錶收費，又是否可以呢？陸偉雄表示，「其實揸正嚟做都係按錶收費」，「俗語所謂你玩嘢囉」，原則依然是私下協議不能凌駕法律。

惟有網民提到，Uber與部分的士司機以「包車」形式運作，陸偉雄就指如果的士被包車租用，「嗰刻就唔係1部的士嚟啦喎」，只是普通私家車，即使外表是的士亦已經停止的士服務，否則遇到其他人截車就要接受提供服務。假如當時的士由Uber包車，再分配不同乘客乘坐，的士就不能按錶收費；否則，的士在正常營運時仍要按錶收費。