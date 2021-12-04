閣樓設計｜不同物料承重可相差10倍　裝修佬教留意4個被忽略事項

加建閣樓成為香港近年狹小單位的熱門選擇，不少裝修戶主都心思思想為單位加建閣樓。熱潮興起的時間並不長，戶主心中有不小疑問，例如當中有甚麼要注意，閣樓物料有甚麼選擇，閣樓工程是否合規等等。今日裝修佬解答閣樓相關的問題吧！



閣樓向高發展，為細單位增加不少儲物及實用空間。（裝修佬提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

閣樓定義是甚麼？



閣樓是指於單位內建一層相對矮小的樓層，主要以儲藏為目的，所以空間也相對生活空間較小。近年香港單位面積較小，發展商選擇以「向高空發展」增加單位空間感，因此不少人開始為單位設計閣樓，望能用盡家裡每一個空間。

細單位才需要閣樓？

閣樓其實不是細單位的專利，不是因為單位狹小而要加建閣樓，閣樓其實是對高度的空間規劃。可以衣櫃為例子，常見頂天花板的衣櫃設計並非因為本身有這樣的儲物需要，而是因為單位有這樣一個空間可發展。

於這邏輯下，其實閣樓只是一種向高空發展的空間處理方案，就如現今流行的地台其實也是同一道理。

↓↓↓ 即睇【閣樓3種常見物料優缺點】↓↓↓

+ 4

閣樓物料會因應不同的做法而有不同選擇，主要有三種：

1.木器

以往最為普遍的閣樓做法是以木材建造，傢俬式組裝方法原理是下方兩個櫃上面加一塊板。用櫃身去組裝一些閣樓的左右結構，以不鏽鋼等等物料去做包邊修口。

優點：這做法不需要入則，額外可使用空間亦增多了。

缺點：承重能力相對地低，如一個80呎的空間來說，大概只能負重200多公斤左右，兩個成人再擺放雜物的話，可能就有憂患了。

2.鐵

第二種做法是利用鉛水鐵，即燒鐵架的做法，同樣以不鏽鋼等等物料去做包邊修口。

優點：承重力高，可達一噸以上。以同樣面積來說，承重力是木器的十倍以上。

缺點：因為入牆身，所以需要要入則申請，需時且有額外申請的費用。

3.組裝式鋼材層架

第三種是歐洲進口組裝式層架，以四腳落地的方式作支撐，就像一張放大了的桌子。用上鋼材，並於鋼材表面再塗上防鏽塗層，無論是戶外還是室內都可以安心使用。

優點：四腳落地，四平八穩，不需要入牆身或者任何結構上的改動，承重力高，亦可重複組裝使用。

缺點：因為四腳落地，美觀上、家居上或者空間規劃上會有阻擋。

閣樓注意事項



要在家居加設一個一房半的空間，有很多事需要提前考慮。最重要的就是加建閣樓對空間的基本要求，了解自己的單位是否適合加設閣樓，閣樓怎樣設計才能令人生活得舒適，以免入住才發現有各種不便。

↓↓↓ 即睇【閣樓4項注意事項】↓↓↓

+ 8

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）