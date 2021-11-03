家居裝修｜家居地板連環爆磚專家揭2大原因！家居維修3課程防中伏

本港不少家庭都會鋪地磚，一來因為美觀，二來易於打理，然而每年爆磚的情況時有發生。有專家表示，爆磚的情況多於冬天時出現，一般是因為在鋪磚時沒有預留足夠的空間所致。不過，其實只需做一個步驟，便可檢測家居的地磚會否出現爆裂。除了地磚，家居中其實還有很多小修補，不想每次都要找師傅求救，不如學懂相關技巧，自己一個人都可以輕鬆處理，現凡於「01空間」報讀課程還有折扣優惠。



本港冬季天氣不算寒冷，但一早一晚溫差大，在冷縮熱脹的情況下，有機會出現爆磚。（龔嘉盛攝）

早前，一位居住在粉嶺公屋的男網友在Facebook群組「家居裝修分享谷」求助，表示家中客廳的黑色地磚，於2年前突然有約70塊地磚，在毫無先兆下突然爆裂，至近日類似的情況再次發生，房間約有20塊地磚連環爆裂，令男網友大感頭痛。

有網民分享家居的地板突然爆裂，有專家表示可能因為冷縮熱脹的的關係，令地板爆開。（家居裝修分享谷@ Facebook）

專家：冬天最易「爆磚」

馬鞍山欣安邨今年年初亦疑因氣溫急降，令欣喜、欣悅、欣頌樓共10層的地磚出現不同程度的爆裂，如地磚整列拱起，產生約2元硬幣高度的裂縫。資深專業驗樓師詹濟南當時接受訪問時表示，氣溫急降令水泥和地磚的熱脹冷縮問題加劇，易致空心地磚爆裂。而時任當區區議員容溟舟稱，主要歸咎於當年鋪地磚工程參差，部分地磚與地面之間英泥少於8成，引致地磚有部分沒英泥連接，出現空心地磚情況。市民如想檢查家居的地磚，詹濟南建議只需輕敲地板，若果聲音空洞，空心磚的機會較高，需找裝修師傅檢查及重鋪地板。

馬鞍山屋邨走廊地磚凍到爆裂 區議員：係欣安邨冬天「特產」

專家表示只要輕敲磚塊，若果聲音空洞，就有機會出現空心磚。（黃祐樺攝）

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