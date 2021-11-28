新婚裝修｜朋友介紹未必好、報價要貨比三家　裝修佬解答11個問題

新人結婚前後通常都會考慮買樓，買樓後裝修又是一件令人頭痛的事，今日就等裝修學院校長Simon為大家解答一下新婚戶主買樓後要面對的難題吧！



結婚裝修兩項人生大事同時進行，確實容易引起爭執。（《香港愛情故事》劇照）

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夫妻裝修常見疑問



1.新人買樓後，裝修前有甚麼要注意？

很多時戶主都有錯誤且不符合實際情況的想法，其實網上看到的很多時都只是設計圖，又或是調整過的實境圖，顏色、光線、角度和空間感都與現實有相差。

另一方面，相片也不能反映現實單位的手工，如收口位的手工，所以，戶主一定要到現場參觀起貨單位，最好是剛入住，就能看到實物。

2.有甚麼裝修細節可自行處理，以達到節省開支的目的呢？

全屋裝修部分也應由師傅進行，節省開支未必是要自行完成工序，選擇合理的低息貸款去揀選建材或是慳錢的良法。

例如大部分人都會訂製地台床，但其實床有幾個固定的尺寸，不需要訂製，市面上亦有積木地台床，買回來組裝一起的價錢會比訂製便宜，日後可以轉賣又或隨意變動空間大小。

3.需要求聯絡師傅出示甚麼資料？有沒有必問的問題呢？

牌照的話最重要是電牌，其他牌照都不太重要。問問題的話，要視乎新婚戶主有多少東西想要是特別的。

例如要做特色牆，即使師傅有30年經驗，沒做過就不是專業。如果新人特別喜歡個人化的項目，就要確保你所選擇的裝修公司有相關的案例。

4.新婚戶主之間應如何溝通呢？

很多新人裝修訂在結婚前進行，但結婚已是一件大事，2件事同時發生通常都會產生爭執，爭執的主因是錢，只要訂下及實行預算就可避免爭執。戶主分工亦應明確訂明，包括設計、買料、與師傅溝通等步驟由誰負責。

裝修細節繁複，很多問題如一早有準備會更易處理。（《香港愛情故事》劇照）

5.如何評估價錢及判斷手工細節？

裝修報價方面，一定要貨比三家。戶主應先考慮找那類型的裝修公司，然後找幾間報價比較，例如一間是朋友介紹、一間街外、一間裝修平台，可從近全面的角度找到一個合適的報價。

手工方面，戶主一定要到現場視察，仔細觀察手工位，並應察看有沒有一些工程常見的問題。

6.親戚朋友介紹都會中伏？

熟人介紹很常出問題，當中有幾個成因，第一是圈子小，選擇很少，較難找到最適合的。

第二，經熟人介紹，戶主未必敢直接提出自己的要求，怕影響關係。找熟人介紹，都應要找外面的公司作比較，以有一個客觀的標準。

7.「以平取勝」一定好？

成本最低不一定最好， 最緊要沒有甩漏，因為甩漏所產生的問題可以長達10年以上。想沒手尾一定不可以在重要的項目慳錢，例如買一個陳列品櫃，但那櫃你預想要使用10年以上，這樣的話風險相對地大很多。

慳錢可考慮於大項目著手，如地磚或牆磚沒問題可不打拆，把新的物料直接蓋上面，每個空間可以省下一萬元打拆費用。

新婚夫婦如果在裝修前有良好溝通，可以減少裝修時發生爭執。（《香港愛情故事》劇照）

8.「口頭協議」容易中伏？

裝修報價單通常是簡單的，不會寫得很清楚，口頭協議是一個好方法去補足報價單內的不足，口頭協議後可於WhatsApp記錄低，避免日後出現誤會或爭執。

9.如何檢查裝修後新居？

其實入伙後才檢查就已經太遲了，因為中期有很多工序已經要收貨，例如完成泥水後要檢查，有問題要立即提出，不然待泥水師傅退場後就太遲了，另一些例子是進行油漆工程後才發現批灰不平，起貨後才進行試水等等。

10.如何試水？ 試水有甚麼作用？

試水一般是指來水、去水及企缸測試，來水及去水可以在裝修完成後檢查，企缸則需於完成防水膜後，注滿水作測試。

11.有哪些部份需要入伙前做深層清潔？

去甲醛是應該要做的，只要噴劑可黏在天花與牆身，你不抹走，就一直有效，日後添置家具及建材時都有可能會釋放甲醛，所以去甲醛是十分值得做。

而除蟲是一個有限期的行動，若想減少昆蟲出現的機會，始終需保持室內環境整潔。

若對衛生的要求較高，可考慮作水管清洗，水管由工廠製造到裝修入屋都是沒有清洗過。

另外，冷氣機亦是一個霉菌的來源，市面上有工序是可以幫冷氣作防霉，每年清洗一次，讓戶主住得安心。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



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