英窮大學生買唔起畢業袍　穿垃圾袋登畢業禮台上　全場拍掌兼歡呼

不少人都會盛裝出席畢業典禮，務求在上台時以最佳狀態示人。惟英國英格蘭1名23歲男子，上周三（11月24日）卻以一身黑色垃圾袋造型現身畢業禮，並解釋原來是他無法負擔246英鎊（約2500港元）的畢業袍套裝，便改為穿上成本不足2英鎊（約21港元）的垃圾袋，結果他上台時不但贏盡全場掌聲和歡呼，有致詞嘉賓更大讚他的打扮「極壯麗（magnificent）」。



英國英格蘭1名23歲畢業生因為負擔不起畢業袍，故選擇「垃圾袋裝」上台。（YouTube「universityofglos」影片截圖）

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在格羅斯特郡大學（University of Gloucestershire）完成攝影學課程的23歲拉德福（William Josephs Radford），其實早於前一學年畢業，但因為新冠肺炎疫情，校方推遲了畢業禮至今年舉行，他有3萬英鎊（約31萬港元）的學貸，但他不後悔修讀課程，並形容自己很享受課堂，獲益良多。他強調，以垃圾袋代替畢業袍的舉動並非出於對校方「不尊重」。

據報四方帽、披肩和長袍分別要價43英鎊（約447港元）、78英鎊（約810港元）和125英鎊（約1300港元），即合共足足要246英鎊（約2500港元），拉德福認為實在太貴，最終決定以垃圾袋「由頭包到腳」，成本不足2英鎊。

拉德福表示，自從去年畢業，他大部份時間都失業，加上早前搬屋，身上只剩下100英鎊（約1040港元），根本無法負擔整套畢業袍，又形容其舉動可當作是1種「表態」，表明「我在學費上已經付得夠多了」。

相關畢業典禮在YouTube上有直播，畢業生的姓名被逐一讀出，直至拉德福上台時，台下掌聲及歡呼聲四出，拉德福亦舉起雙手回應，主禮的老師忍不住回頭一看並憋不住笑。同一典禮上，獲頒授榮譽博士的英國畫家愛德華茲（Peter Edwards）致辭時，也大讚拉德福，笑言其「垃圾袋裝」非常壯麗，「但我一直在想，穿上這身造型一定很熱，不過相信一點點的香體露就能解決這問題」。