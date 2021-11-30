新娘獲贈免費婚紗　着完欲以貴過原價3倍轉售　1個巧合遭揭穿瘀爆

愈來愈多新人願意將婚禮物資轉贈他人，不但嚮應環保，亦代表幸褔傳承，但有婚紗店發文分享1件「奇事」，指1名剛完婚的新娘向該店出售免費得來的二手婚紗，開價比原價高出逾3倍，還要求另加1封利市。不過最巧合的是，店主原來正是該件婚紗的捐贈者，引起網民熱議兼恥笑。



愈來愈多新人願意將婚禮物資轉贈他人，不但嚮應環保，亦代表幸褔傳承，但有婚紗店就發生1件轉售婚紗的「奇事」。（示意圖，資料圖片）

Facebook專頁「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」昨日（29日）分享這則奇文，並上載2張對話截圖。帖文表示，當時公司還未成立，店主曾在1個新娘群組捐贈1批婚紗禮服等物資，獲贈者稱用完會再捐出，惟對方事後失蹤，事件只好不了了之，沒料「相隔多排後終於見得返呢件婚紗啦」。

從對話截圖可見，該新娘問店主會否收購輕婚紗，稱自己剛完婚，婚紗只着過一次，未洗過，她亦只去過外影及酒店着過，「所以唔會污糟得去邊」。新娘直認婚紗是獲贈而來，「佢（物主）話買返嚟$1250，當時全新畀我嘅，所以只着過一次好新淨，我幸福承傳意頭價$1288賣俾你好嗎？」。新娘續指因其奶奶怕賣結婚用品不好意頭，故提議店主加1封利市，「金額隨心，個人建議$88尾會好啲」。

店主一見婚紗照片不禁揭穿真相，先交代稱公司不收購二手婚後物資，而相中的婚紗是晚禮服，而非輕婚紗，並稱「呢張圖係我影嘅，而我係圖中婚紗嘅捐贈者」，令對方啞口無言。店主還在帖文表示，不解對方為何將免費得來，而且用過又未洗淨的東西以貴過原價售出，「我買返嚟時泰銖1250（約289港元）」。

帖文引起網上熱議，不少網民都批評該新娘「臉皮厚」和貪心，「平讓仲要貴咗」、「咁貪心，不如着多幾次唔好蝕啦？」，又爆笑留言「自己唔尷尬，尷尬的是別人」。有網民則揶揄新娘「食咗誠實豆沙包」、「二手價貴過原價，條友係咪以為自己賣樓呀」。