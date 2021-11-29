準新娘付$200訂金預約　美甲師發燒甩底拒退款：賣藝術唔係賣聲譽

結婚一生人1次，每位準新娘也希望做好準備，以最好狀態留下美好回憶。有準新娘於facebook發文，指與朋友預約到尖沙咀1家美甲店做光療指甲（Gel甲），於繳付訂金前表明只能於上周一（11月22日）下午完成，以配合翌日的結婚相拍攝，當時店家亦答應。沒料當天兩人到了美甲店竟「摸門釘」，店方亦沒有接聽電話，她們只好臨急找了另一店舖。事後美甲店負責人傳訊息表示美甲師凌晨發燒不適，並非有心「甩底」，事主遂要求退回訂金，惟遭店方拒絕，僅提出於該月內改日子提供服務，更一度表示該店「係賣藝術唔係賣聲譽，你嗰$200咁貴重嘅話，你可以返嚟整」。



有準新娘發文大呻預約美甲的不快經歷，又貼出與美甲店的對話，引來網民熱議。（資料圖片）

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該名準新娘分享的不愉快美甲經歷引來網民熱議，她指本身並沒有美甲習慣，因上周拍攝結婚相，才與友人預約於到位於尖沙咀的店舖做光療指甲（Gel甲）。她指預約時已表明必須於周一（11月22日）下午完成美甲，因翌日便是拍攝日，「如果唔得我哋就唔約，當時佢覆我話冇問題，亦已經幫我另外約咗師傅」，她於是繳付200元訂金，約好於周一下午1時45分美甲。

沒想到預約當天，準新娘與友人到達店舖才發現「冇開門都唔見有師傅喺度」，致電及發訊息亦無人回覆。兩人因時間關係，只好臨時轉到另1店舖美甲，「由於時間趕急，我求其搵間做，我之前揀好嘅款做唔到」。直至當日下午5時半，她才接到店舖傳來訊息，指當日凌晨美甲師發燒不適需要求醫，強調並非有意「甩底」，詢問她能否改日子美甲。

準新娘當時回覆指已到另1店舖美甲，要求店方先退回訂金，惟店方拒絕：「老闆話訂金冇得退哦，不過下次可以扣返」。店方的處理手法令她大感不滿，「我話我已經做咗而且係你哋冇開門，點解唔退錢畀我？佢再回覆我：佢（美甲師）都唔想病㗎，佢哋鋪頭係新開，畀次機會吖」。

準新娘直斥店方不負責任，令她與友人浪費了半日時間，「我問『你病啫咁你老細呢？』，佢唔係應該都有責任覆返客人咩？唔係淨係話公司規矩嘛？」。店方未有正面回覆，僅稱根據公司規矩不會退回訂金，若她與友人11月內不重新預約美甲，訂金便會作廢，更於訊息中提及「按金$200我唔會呃你」、「呢度係賣藝術唔係賣聲譽，亦都要以同事嘅身體行先唔好意思。你嗰$200咁貴重嘅話，你可以返嚟整」。

事後美甲店亦於instagram回應，指負責的美甲店事發當日已聯絡客人，「因為係同事唔舒服在先，喺度深表歉意」，但強調要對所有客人公平，只能改時間提供服務，不能退回訂金，又一度顯示準新娘的投訴訊息，表示「各位客人留意，訂金畀咗就係唔可以退，包括恐嚇都係唔得」，疑暗指遭準新娘恐嚇要求退款。目前美甲店的ig帳戶已轉為私人帳戶，沒有顯示任何相片。

準新娘的帖文一出即引來不少有美甲習慣的網民熱議，直指事件明顯是店舖疏忽，認為即使美甲師不適未能提供服務，店方亦有責任向客人預先交代，更應退回訂金，「發燒啫，又唔係死咗，點解唔可以同客人講聲？浪費人哋時間，自己有錯仲理直氣壯，呢啲店不知廉恥」、「明明自己唔啱no show 無通知，仲唔肯退返錢，咁都得」、「約咗1個人整就話無法，約2個人一齊整，2個師傅都病？之前嗰晚為藝術做咗啲乜」。

亦有網民建議準新娘循法律途徑追討，「報警啦，唔係錢問題，畀呢啲黑店留喺到只會害更多人」、「全部客齋約收按金，日日都唔開門又唔退錢咪無本生利？」、「呢啲人我會去消費者委員會告佢，因為佢哋就係覺得$200好少，但係為免佢遺禍人間，我會陪佢玩」。