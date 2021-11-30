巴士男「熟睡」伸手到前座女生旁掂手臂　網民質疑扮瞓非禮：不安

又有巴士乘客扮瞓非禮？有香港女生在社交平台上載1段影片，並指乘搭巴士時手臂突然有奇怪觸感，發現後座男子將手放在其胸部旁邊，嚇得即時縮開，並開聲質問，但男子一直在「沉睡」，直至她起來調位被指他「伸手向前摸人」時，男子下秒即醒來並反駁「洗鬼摸你」，令女生質疑「係唔小心定有心丫嗱？」不少網民觀看影片後都認為男子的坐姿古怪，「咁樣坐係唔會舒服」，又指手的擺放位置的確會令人不安。



有香港女生上載1段影片，指乘搭巴士時手臂突然有奇怪觸感，發現後座男子將手放在其胸部旁邊，嚇得即時縮開。（fb「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

該女生在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指昨晚（29日）乘搭巴士由旺角回屯門，其間坐入面位置的她一直在按手機，由於手部稍微舉起，胸部則貼近窗框，當她將手臂放下時發現有奇怪觸感，向後看發現後座男子閉上雙眼，但伸手到旁邊，「我驚，我即刻縮開」，並影相及拍片再「出聲話佢」，惟男子沒有反應，繼續「沉睡」。

有女生在上載影片及照片，並指乘搭巴士時手臂突然有奇怪觸感，發現後座男子將手放在其胸部旁邊，嚇得即時縮開。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

樓主遂拍打男子的手「話佢整到我」，對方才縮手並低頭繼續睡覺，其後樓主起身調位時則再投訴他伸手向前摸人，男子即有反應，「佢前一秒瞓得好冧，後一秒佢即醒同反駁『洗鬼摸你』」。樓主補充指，男子由頭到尾都是1個人坐，並將膠袋放在隔籬座位，又質疑他的舉動「係唔小心定有心丫嗱？或者咁講，咁整到人有冇禮貌㗎？」。

帖文引起網上熱議，不少網民都直言有古怪，「真係未見過人咁瞓」、「其實咁樣坐係唔會舒服，睇佢個款係喺度扮瞓覺」、「擺明特登，正常點會咁擺隻手」；亦有人認為即使男子並非存心非禮，明知前面是異性都不應該將手如此擺放，「呢個世界，有一個詞語叫『避嫌』」。