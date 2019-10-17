西裝男搭巴士大髀緊貼短裙女涉非禮　《東張西望》利穎怡狂奔追訪

早上繁忙時間乘車時人多擠迫，不時有色狼侵機非禮女士。日前無綫節目《東張西望》報道一名西裝男疑似在巴士上不停非禮少女，他專門坐在短褲或短裙女旁，多次刻意以大脾挨近對方，大批女生齊齊「中招」，行為令人髮指。事後節目主持利穎怡一度在巴士總站追訪涉事西裝男，但對方在尖沙嘴碼頭拔足狂奔，最後消失於天星小輪碼頭。網民激讚利穎怡的狂奔表現，又指如見到男子有可疑舉動，應即時喝止及截住對方再報警。

有巿民向無綫節目《東張西望》投訴，指一名西裝男經常在同一路線的巴士疑非禮短裙少女，以大脾貼近對方。（《東張西望》截圖）

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受害人陳小姐向《東張西望》爆料，指從今年7、8月開始，每早8時半都會在黃埔開往尖沙嘴的8P巴士遇上同一個西裝男，她稱該西裝男通常以下層為主，一上車便會尋找目標，大多向穿短褲或短裙的妙齡少女埋手。

從短片所見，西裝男戴眼鏡、中等身型，他會先坐在目標少女旁，再傾斜身體以大脾貼實對方，當女士發現及避開時，他則繼續進擊愈貼愈埋，甚至用手撐住座位借位，務求將整個大脾貼住對方，其後又坐側身翹腳，坐姿相當奇怪。當他發現再沒空位靠近時，便會轉移另一目標，重複同一動作。

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為追訪涉事西裝男，《東張西望》主持利穎怡在尖沙嘴總站等候他下車，惟西裝男見狀即拔足狂奔，利穎怡亦從後追趕不斷問：「為什麼要騷擾女乘客？」、「是否不覺得非禮女士？」、「知道行為不恰當嗎？」、「家人知道嗎？」、「會否跟女乘客道歉？」等，西裝男均未有回應，僅表示自己趕時間，便衝入天星小輪碼頭後消失人前。

陳小姐表示，不清楚西裝男可有生理反應，但見他每次均一臉滿足，而以她所見，受害人已有超過10個，曾經有女士當場斥責西裝男，但他只會裝作聽不到或講電話，而陳女士曾拍下照片及影片，事後報警求助，惟警方表示她需要即場致電999報警才能處理，讓受害者感氣憤及無奈，她又慨嘆如今搭巴士都會提心吊膽。

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大律師陸偉雄接受《東張西望》訪問時表示，非禮即猥褻侵犯罪，有否觸犯要看涉事人有否侵犯意圖，另其行為在合理思維的人眼中是否屬猥褻。陸偉雄強調發生在公共交通工具上的非禮屬更嚴重，據法庭的判刑指引，一經定罪無論如何求情，都會即時入獄14至28天。性治療師何慕詩則稱，如果行為持續3個月或以上已是病態，就今次西裝男的反應，她表示「當受害人出聲，而佢仲好似若無其事」，認為西裝男未必知道這種行為有問題，或已嚴重到連這種認知也沒有。

網民大讚這集《東張西望》的內容「高汁」（高質），既有受害人亦有法律層面和性治療師解釋，令觀眾對事件有立體的認知。主持人利穎怡奔追訪西裝男，其表現更獲網民激讚，又呼籲巿民要發揮守望相助精神，見到非禮事件應挺身保護婦女。

（《東張西望》）