短裙女坐巴士鄰座男「沉睡」挨近　踢極都唔醒　網民疑扮瞓非禮

女士們時刻要提高警覺，以免有人借機抽水非禮！有女生日前在社交平台上載影片，稱自己乘搭巴士時，鄰座男子疑似裝睡挨近她，甚至佔了其座位三分二個，女生即場用手拍打及用腳踢開男子，但對方依舊在在「沉睡」，令她非常苦惱，「係咪要車巴佢？」。影片所見，女生當時穿着短裙坐在靠窗位置，旁邊的中年阿叔垂下頭似熟睡，影片其後被轉發至連登討論區，網民一致認為阿叔裝睡藉機非禮，揶揄「佢十日無瞓？」。



女事主乘搭巴士時，遇到鄰座阿叔疑似裝睡挨近她，甚至佔了其三分二個座位。（影片截圖）

男子疑扮瞓非禮女事主過程▼▼▼

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從影片可見，穿着短裙的女生當時坐在下層1個靠窗位置，而鄰座1名中年漢閉上眼睛，身體不斷斜傾挨近女生，頭部幾乎要貼着她的肩膊。女生感到不舒服，拍片顯示當時情況，更拍男子的肩膊想叫他起來，又試圖推醒他，惟對方完全沒有「瞓醒」的跡象。女生感到洩氣，不禁留言「叫咗佢彈開好多次，我可以點」、「我拍佢都唔show（理會）我，咪要車巴佢」。

女生迫於無奈，決定從座位起來越過男子行到車廂走廊，但對方竟然沒有讓開的意欲，最終事主要出力踼開其腳，離開座位，整個過程該男子都在「沉睡」。她事後氣憤表示「（男子）啱啱上車走嚟扮瞓着，你豬X嚟？咁瞓得，坐我三分二個車位又唔畀人走，逼我犀牛咁撞開你」。

有網民將影片分享至連登討論區，批評男子「擺明扮瞓抽水」，分析指男子的睡姿並無借力點，「根本唔會瞓到無知覺，拍到咁大力點都醒啦」；有人亦指通常見到後生女都會避忌，「正常男人如果真係咁眼訓，都會特登唔坐女仔隔離，但呢條友直頭係咁掂到個女仔個身，勁嘔（惡）心」；有網民就建議應直接報警，「可能昏迷咗，直接幫佢打999咪得」。