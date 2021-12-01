乘客只有$500鈔票　的士司機有散紙仍拒找續：個個係咁我咪好唔掂

雖然現時有不少電子支付工具，乘搭的士時仍主要以現金交易，若遇上「冇散紙」的情況可能非常麻煩。有的士司機早前發文，指於旺角接載1名男乘客到大圍，車費連隧道費共83元。乘客表示身上僅得2張500元鈔票，本身有足夠現金的司機卻拒絕找續，最終乘客須放下500鈔票「抵押」再下車「唱錢」，花費20分鐘亦要多付十多元車資。有網民不值司機所為，質疑他「有得找唔找」是製造麻煩，但他卻堅持沒有問題，更稱「我要話畀啲客知，的士司機唔係找換店！個個係咁咪好唔掂」。



有的士司機發文，指有乘客僅得500元鈔票，被他要求下車「唱錢」付款，做法引起爭議。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該名的士司機於facebook「的士司機資訊網 Taxi」發文，指早前有個晚上接載1名男乘客，由旺角前往大圍，抵達時車費連隧道費共83元。當時客人表示身上只有2張500元鈔票，本身有足夠現金找續的司機卻表示「無得找」。

客人只好提出前往便利店「唱錢」，司機即要求他「放低一張（500元鈔）先」。等候約15分鐘，司機仍未見客人返回，遂於帖文寫道：「我好肯定張$500係堅嘅！我應該𠵱家走還是等錶頭跳到$500？」

帖文引來網民討論，有人質疑司機「有得找唔找」，直言他花時間等客人「唱錢」是浪費時間，「真係冇就話啫，有都唔找係唔係嘥時間揾自己笨呢？」、「笑死，呢下其實係佢用500買你幾個鐘時間，你唔走又唔係，走就報警，仲唔玩返你轉頭？」。

樓主其後留言，指最後等了20分鐘客人才回來，當時咪錶顯示的價錢為102元，「我收個客$100，佢話好，仲話唔好意思要我等」，又指「其實我po上來嗰陣真係預咗佢唔返來，我又唔會走，等到跳夠$500影相然後收工」。他又解釋自己拒絕找續而要求客人「唱錢」的原因，稱「我要話畀啲客知，的士司機唔係找換店！個個係咁咪好唔掂」。

樓主一度解釋自己拒絕找續而要求客人「唱錢」的原因，稱「我要話畀啲客知，的士司機唔係找換店！個個係咁咪好唔掂」。（示意圖，非涉事車輛）

不過無論網民或是同業，似乎也不認同樓主，直指若他願意找續是「方便人又方便自己」，「我係行家都唔幫你，如果人哋態度冇問題，應該找畀人大家方便」。然而樓主仍然堅持：「坐幾十蚊車畀張$500！究竟邊個製造麻煩？你製造麻煩畀我，我就要迎合你？個個客坐幾十蚊車都畀張$500我咪好唔得閒！有無諗過司機嘅感受！有啲司機揾食緊要有得找就找，多一事不如少一事，我唔係呀嘛！我最緊要我高興！」

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。不過指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。