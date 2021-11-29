長者佐敦截的士到將軍澳要求定價$100　司機堅持跟錶竟被斥過份

的士按錶收費是常識吧！不過最近有司機在facebook群組上分享，指有長者在佐敦截乘的士擬往將軍澳，並要求「100蚊定食」（即定額100元），司機堅持按錶收取車資，詎料被長者直斥「唔畀折佢」、「過份」。司機其後要求長者下車，更指要回家的人不是自己，「我點解要平畀你？」。



有的士司機在facebook群組上發文，指有長者乘客截的士後要求折頭，拒絕對方竟斥他「過份」。（《降魔的》劇照）

該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文，指日前在佐敦接載1名長者乘客，「話去將軍澳話100蚊定食得唔得」，他於是回覆「唔得，我跟錶」。該名長者乘客「搲折」失敗之後就批評樓主「唔畀折佢」、「過分」，所以樓主立即要求他下車，「我同佢講，（係）你要返屋企又唔係我，我點解要平畀你？」。

網民們都大讚司機做得好，「周街搲折真係唔知邊個過份」、「講得好，唔畀折有幾過份？應份畀你？」，批評乘客「歪理變道理」、「畀唔起錢坐的士就走去坐巴士」。有留言亦笑言「要折坐車，路程一定打折，去到觀塘踢佢落車」、「問佢啲仔女每個月畀家用七折得唔得，唔得嘅話叫佢啲仔女話返佢自己過份」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）