男友中學畢業想做保安Hea一世　大學生港女批無上進心兼安於現狀

俗語說行行出狀元，但男友投身社會就打算Hea足一世又如何是好？有港女在討論區上發文，指男友中學畢業後已經考保安牌任全職保安，自己則考入大學。臨近畢業之際，港女想到未來要儲錢結婚就問男友會否轉工賺取較高收入，不過男友拒絕並指「保安夠Hea喎」，打算「做成世」，令她感到男友缺乏上進心。不少網民都認同男友缺乏上進心，但亦有人認為安於現狀沒有問題。



有網民在討論區上發文，指男友貪做保安夠Hea，打算做足一世，令她覺得對方沒有上進心。（電影《回魂夜》劇照）

港女在Dcard討論區上以「男朋友話想成世都做保安」為題發文，說現任男友在中學時期認識，中學畢業後就投身社會，而自己就考入大學繼續讀書。他提到男友畢業後立即考取保安牌，任全職保安員至今，而自己即將畢業，開始要計劃未來，包括儲錢結婚，所以向男友了解他的職業志向。

港女問男友未來會否打算「轉份人工高啲嘅工」，但他就指「吓，唔好啦，保安夠Hea喎，我諗住做成世㗎喇」。男友語畢，港女直指「聽到呢到，我唔知講咩好，點解佢好似一啲上進心都冇，點解可以咁安於現狀，點解佢好似完全冇心咁？」。

網民意見分歧，一派認為港女與男友意見不合，只能分手；另一派則認為並非每個人都要有上進心，做保安並無不可。（電影《回魂夜》劇照）

不少網民都認為港女男友上進心不足而且金錢觀不同，建議2人分手，「人可以冇錢，但唔可以冇上進心」、「都係嗰句，金錢價值觀唔夾可以分手」。持相反意見的人就表示，每個人想要的生活方式不同，不一定要有上進心，「唔係每個人都適合或者想上進，只能話大家唔夾啫」、「幾好，自己養活自己，唔覺有咩問題」、「躺平主義真係好少人知，一世人點解要咁辛苦」。最後更有網民笑言，港女男友可能身家豐厚，有樓有股票有被動資產，做保安員只是過日神。

（Dcard討論區）