汽車儀錶板放滿模型飛機　路人憂撞車爆氣袋極危險　網民：空難啊

不少車主都會將「愛驅」打造成自己喜歡的樣子，但亦應確保改造不會影響駕駛安全。最近有網民就在facebook上傳照片，看到1輛私家車儀表板上的位置，放滿模型飛機，不禁直斥非常危險，「黐線，撞車爆氣袋就大鑊」。
樓主昨（11月30日）於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，並上傳1張照片，看到1輛私家車在車頭儀表板位置至少擺放20多架模型飛機，猶如迷你停機坪，認為會對司機和前座乘客造成危險，一旦遇上交通意外，副駕駛座的安全氣袋爆出的話，該些模型飛機便會傷及車內的人。
帖文一出，許多網民同樣認為車主欠缺安全意識，「爆（氣）袋啲飛機喺個頭到降落」、「為咗博收視可以去到幾盡」、「爆袋啲飛機即刻起飛」、「車禍現場同時發生空難，大量飛機失控墜毀額頭」、「到時撞前面嗰下唔係因為撞到前面撞死咗，係俾飛機插死咗」、「成個赤蠟角都喺度」。不過，部份人則表示，司機可能只是在泊車時，才拿出模型展示，開車時也許會拿走「飛機」。
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