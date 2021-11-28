考車牌抽快期攻略｜學神分享2大秘訣一抽即中　即慳逾千元代辦費

【快期／尾期／考車／駕駛考試／運輸署】疫情影響令運輸署駕駛考試曾多次停考，結果累積大量考生令駕駛考試人龍愈排愈長，不論新考生還是重考生隨時都要等足1年！代辦抽快期服務亦都因而水漲船高，每次要收取數百元甚至逾千元費用，較運輸署所收取的510元考試費更高。

有學神網民在facebook群組上發文，稱曾經憑自己方法打通運輸署的快期預約電話，並2度成功取得快期。樓主無私分享搶到快期的2大重點，就是要使用固網電話及不要等到7時30分才動手，而是要稍為提早就開始致電。帖文其後在網上瘋傳，有留言更指成功憑該個方法自行取得快期。



有過來人在facebook群組上分享抽考牌快期心法，表示重點之一在於使用固網電話。示意圖片。（資料圖片）

樓主在facebook群組「學車學神交流集中營」上發文，指自己早前3度考車後終於合格，所以分享自己抽快期的經驗，「不建議畀錢搵人抽」，特別是近期代辨快期收費已經愈來愈貴，「錢多我都不如請屋企人食飯仲開心」。

樓主提到，想要打通運輸署的預約快期熱線重點並非有幾多部電話，「一部就夠」，但千萬不要用手機，「手機好難打得入，用公司款嘅固網電話」。他指自己2次抽快期都是提早回到公司打電話，「按揚聲器（Speaker），先打１次快期電話，然後按repeat 鍵練習幾次，「抽前1天打定入去寫低要按咩鍵」。

樓主強調，想提高抽到快期的機會，就要使用固網電話。（GettyImages）

到抽快期當天，他指不需要等到7時30分才打電話，「到7時29分20秒左右開始狂按重撥，未到30分之前已經打通」，「咁你就已經係第一批打通」。不過由於打通電話之後還要輸入資料，因此要預早測試，「寫低要撳咩數字，成個流程，到真係打就唔使慌」，「到最後一定係畀電腦揀時間，咁你已經成功抽到快期」。

樓主指整過流程是經自己實測，「2次都一嘢抽到」，建議學神們即使要找人代辦快期都可以先自己試抽7天，「真係咁有難度咪畀錢囉，人生只係慢咗7日攞到牌而已」。有網民參考樓主提供的方法，指自己「好好彩」抽到，只是第1日使用固網電話就「被我打通咗」，「省了錢長了知識」。

（facebook群組「學車學神交流集中營」）