陶大宇《倒轉地球》爆紅！唱歌費原來高到咁　多一般港人咁多！

【陶大宇／倒轉地球／出SHOW價／商演價】近年長駐內地發展的「師奶殺手」陶大宇，因以獨特唱腔加上水潑手舞步跳唱劉德華的《倒轉地球》，近日紅遍網絡。不過這次商演除了為陶大宇帶來名氣，亦可能「財源滾滾來」，事關陶大陶出席一次商演取得的收入，隨時比一般港人工作一個月的收入更高！



大宇水潑式舞姿，真係型到爆裂。（影片截圖）

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根據內地明星經紀公司星燦（廣州）文化發展有限公司報價，陶大宇出場費報價5萬元至10萬元人民幣（港幣約6.1萬至12萬元），兩年代言費則100萬元人民幣（港幣約120萬元）。亦有報道指出，陶大宇參與廠商活動周年慶，在舞台上演唱兩首歌已輕鬆袋走20萬元人民幣（港幣約24萬元）酬勞，吸金力驚人。

陶大宇《倒轉地球》、《愛你一萬年》精彩演出：

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24萬港元是什麼概念？以港人月入中位數19,600港元計算，等於一般港人工作10.2個月、接近一年收入；即使以6.1萬港元計算，仍相等於一般港人工作3個多月收入，認真誇張。

以上數據只供參考，演出價或隨時變動，而不同公司或有不同收費，實際價格需雙方協商。

翻查星燦（廣州）文化發展有限公司網頁，聲稱有超過3000位明星資源，當中不乏香港明星，包括黎明、李克勤、張智霖、陳小春、容祖兒等，演出費5萬元至100萬元人民幣以上都有。