日本TENGA火箭夏季「一柱擎天」　測試「在太空用的飛機杯」

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-02-26 10:03

前陣子日本藥妝店「唐吉軻德」（Donki，ドン・キホーテ）正式宣布於台北西門町首店開幕，吸引了許多人前去朝聖，畢竟在現在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐的狀況下，大家都沒辦法出國，只得到有特色的店「偽出國」過過乾癮。也有許多網友開玩笑說「不知道有沒有賣TENGA的產品」，畢竟想到日本，很容易就會讓人聯想到號稱「以革命性的技術和設計力，開拓全人類的『性福未來』的日本原生品牌」的TENGA啊！而TENGA也於前陣子公布了超驚人的消息：征服宇宙？

TENGA與星際科技公司合作 幸福火箭將升空

TENGA於1月26日表示，將會與星際科技公司（Interstellar Technologies）合作一項太空計劃，預計將會在2021年夏天在北海道大樹町發射一枚名為「TENGA」的火箭飛上太空！Interstellar Technologies是由堀江貴文所創立，以民營企業能夠發射火箭成功著名。而這次的計畫是用觀測用火箭「MOMO 號」射向離地面100公里的高空後，再折返掉入地球海中。

為日後「宇宙用的TENGA」做準備！點圖看看TENGA太空計劃的相關照片及周邊產品👇👇👇

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未來的TENGA火箭主要有三個任務：1. 收集1000人的願望與想法，轉換成訊息射向宇宙！2. TENGA機器也一起搭乘火箭，然後讓它從宇宙回來。3. 將測量用的TENGA裝在火箭上，做為日後的「宇宙用的 TENGA」來做準備。

他們正計劃在眾籌募資網站CAMPFIRE開展一個募資項目，讓民眾可以捐錢協助並獲得小禮物。TENGA總裁的松本光一（Koichi Matsumoto）先生說，他本來對太空就很嚮往，言談間也表現出了開發TENGA並讓人在國際太空站使用它的希望。為了達成這次的艱困任務，開發團隊正在努力工作，希望能確保穩定性並成功進行這次的太空任務！

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