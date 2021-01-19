哈薩克男背情趣娃娃妻子出軌　趁妻維修期間跟奇怪物體「搞外遇」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-19 13:34

哈薩克男子托洛奇科（Yuri Tolochko）去年跟情趣娃娃瑪歌（Margo）結婚，但聖誕節前瑪歌不幸毀損送修。托洛奇科日前坦承瑪歌離家時他寄情於奇怪物體「背叛」了瑪歌。

哈薩克男子公然背着「情趣娃娃」妻子出軌：

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英國新聞網《鏡報》（Mirror）報道，托洛奇科上周在IG發布一段只穿着內褲「挑逗」銀色物體的影片，托洛奇科寫下「看來我有新歡了」。網友brerjade2322提問：「所以這是出軌嗎？」托洛奇科笑答：「可能是喔。妻子送醫就診時，我克制不了心中的慾望。」並堅稱「感覺棒透了！」

報道指出，托洛奇科前年年底在夜店看到瑪歌就被她煞到，爾後小倆口同居一年半，去年在數十位親友的見證下舉行婚禮。托洛奇科表示不希望瑪歌婚後拋頭露面：「我現在都不讓她在IG曝光。也許這麼做有點自私，但瑪歌不會介意的。」

托洛奇科盼望目前在另一個城市維修的瑪歌趕快回到他的懷抱，「待她康復後對我們倆來說都會是一份禮物。」他也期待跟瑪歌共度假期，「我們應該會待在家裏點牛排和壽司來吃，或邀朋友同樂。」

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