連登女瞓醒見「自來貓」　污糟過浪浪全身傷：原主人一定對佢唔好

一覺睡醒，竟發現家中來了不請自來的客人？1名連登討論區的網民就發帖分享，指近日睡醒後驚覺家中多了隻「自來貓」，估計牠在其家人出門時偷偷跑入屋，或者是從樓上住處不慎跌落騎樓。無奈因樓主本來已養2隻貓咪，不方便再養多1隻，估計無法長時間照顧小貓，但樓主的善舉仍引來網民稱讚。



有女網民在討論區發文，指日前一覺睡醒，家中竟出現1隻「自來貓」。（連登討論區圖片）

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女網民「大波貓」日前在連登討論區以「一起身屋企多咗隻貓」為題發文，表示某天早上她仍在睡覺時，突然被家人吵醒，指發現家中一角「多咗隻貓」。她與家人立即先行照顧該隻布偶貓，由於貓咪身上有不少皮外傷，而且全身都非常骯髒，她稱將帶小貓看醫生，並推測原來的主人對牠太差，才會讓牠比流浪貓還要髒，「個身都幾多傷……手腳都好黃，成個屁屁都有屎迹」。

樓主透露自己本有已經有養2隻貓咪，估計「自來貓」大概3至4個月大，一開始非常怕生，但她其後再上傳照片，看到貓咪已在大快朵頤地開餐，目前會先嘗試找回主人。她續指，估計貓咪有2種可能性入屋，有機會家人早上出門時不小心讓牠跑入家中，或者牠先從屋外跌到騎樓的盆栽位置，再於騎樓門被打開時鑽進客廳，「總之就係無啦啦出現喺我屋企角落頭」。

樓主本身已養有2隻貓咪，故直言難以再收養多1隻。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都勸樓主「好人做到底」，倒不如繼續收養小貓，「咁得意嘅貓都咁多傷，樓主而家緣份到考慮下啦」、「原主人可能對佢唔好、唔照顧，衰啲諗可能有虐待佢，可以嘅話自己照顧好啲」，亦有人笑言「成日見啲外國寵物news話咩起身發現有隻貓喺床，如今竟然出現港版」，並踴躍報名領養小貓，「樓主畀我養仲好，驚佢返去原主人度仲慘過跳樓」、「等我拯救佢出苦海」。