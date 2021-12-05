女網友穿內褲躺床上　台男以為是求歡訊號伸手亂摸私處　下場慘了

男生最忌想太多，世上沒有那麼多性暗示！台灣高雄1名男搬運工約女網友見面，他們唱K喝酒到天亮，一起回女網民租住單位同床休息。台男見到女網友洗澡後只穿洋裝及內褲上床休息，以為是在求歡，正誘惑他性交，他血脈賁張受不了，伸手撫摸對方胸部及私處，甚至想強行脫內褲。案情指，男生曾直問「可不可以給我」，伸手摸對方時女方表明反感。當地法院審理時，認為男方離開單位後傳的訊息極不尊重他人，判強制猥褻罪成入獄8個月，台男認為量刑過重上訴，日前遭最高法院駁回。



台男和女網友唱K喝酒後同床休息，他見女網友只穿洋裝和內褲，認為在誘惑他性交，未經同意就伸手摸對方胸部及私處。（示意圖／Getty Images）

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案件發生於2019年11月10日上年7時，高雄1名黃姓搬運工，約了化名小晴的女網友見面，2人唱K喝酒到天亮，黃男去小晴位於苓雅區的租住單位休息。2人在單位內同床休息，惟黃男見到小晴洗澡出來時只穿內褲，頓時血脈賁張受不了，伸手撫摸對方私處。

判決書指2人是網友關係，黃男見到小晴梳洗出來時，只穿着洋裝和內褲上床睡覺，以為對方在示意願意發生性關係，並在誘惑他及求歡，遂大膽伸手摸對方胸部及私處。案情指黃男曾經問：「可不可以給我？」小晴回應是「起來再看看」，惟黃男已不守規矩，數度觸碰對方私處，但女受害人反感用手撥開，大聲怒斥，「不要用」、「再用就請你離開」，黃男甚至想強脫小晴內褲，但在受害人拒絕下，他最終尷尬離開。

小晴事後報警，警方其後拘捕黃男並控以強制猥褻罪。高雄地院審理時，考慮到黃男事後曾數度傳訊息給受害人，言論包括「覺得妳在恐嚇取財」、「不然妳想怎樣，感覺仙人跳」、「去告我去找妳家人，我也沒對妳強姦，妳同意我回去的，也是妳自己不穿褲子引誘」，講法並不尊重他人，判他強制猥褻罪成，判有期徒刑８個月。黃男聞判後覺得刑期過重，不服上訴，但最高法院法官認為原審判決並無不妥，駁回上訴。

（綜合）