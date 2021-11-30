台男搭上大30歲富婆　為錢結婚獲贈豪宅│阿姨我不想努力了現實版

搭上有錢富婆雖會被視為「吃軟飯」，但假如雙方你情我願的話，又何需理會外界目光？台灣1名男子在網上分享，指自己將與大他30多歲的房東富婆結婚，對方一早明白他只是為了錢，但仍因為怕孤獨老死而繼續這段關係，甚至婚後將1棟豪宅轉至他名下，不惜月花10多萬台幣在他身上。



.有台男發文指自己與大30多歲的有錢房東交往半年，近日接受對方求婚，女方亦明白他只是為了錢才在一起。（Dcard圖片）

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該名台男在Dcard討論區以「真的不想努力，要和大30歲的女孩結婚了」為題發文表示，女方本來是其房東，起初對方接近他時，給他一種媽媽的感覺，自己不反感之餘，反而很喜歡這種關係。房東後來與丈夫經常吵架，又會找他喝酒談心；最終房東與丈夫離婚，他們亦順理成章地在一起，在交往半年後，女方主動求婚。

台男坦言會接受該段關係是為了錢，「反正她需要人陪，我也不排斥，那為什麼不把握機會享樂一下？」。他續指，女方身家雄厚，房產便有好幾棟，包括貴價地段的物業，2人剛交往時，他就收到1張沒額度的附屬卡，交往1周後更搬進內湖的豪宅，女方更表明婚後要將豪宅送贈予他。在吃方面，女方同樣不手軟，吃盡貴價餐廳後，最近開始探索米芝蓮餐廳，「就算這樣每個月要花將近十幾萬，她也不會念我一下，只要我開心她都願意」。

台男與房東交往1個星期後，便搬入女方的豪宅，在2人婚後，他更將成為豪宅的主人。（Dcard圖片）

台男又分享雙方對這段關係的想法，透露他們其實一早已討論過，女方毫不忌諱地指，雖知道樓主是為了錢才跟她一起，但仍繼續「戀情」的原因很簡單，「跟一個阿姨在一起不就是為了錢？錢很多，兩個人花不完。我不想孤獨老死，找不討厭的在一起就行了」。男方則不排斥有親密接觸，在一起時也很安心和快樂，不介意別人笑他「小白臉」，「我不偷不搶不拐不騙，上天給我好的外貌跟身材，又給我這個機會幹嘛不把握？別人想遇見阿姨不努力還不行呢！」

大批網民留言祝福樓主，欣賞他樂天和及時行樂的性格，「你情我願講好就可以啊，祝福你們」、「不想努力，很可以啊」、「把握當下，祝你們幸福快樂」、「沒偷沒搶沒傷害到人沒犯法，別人要選擇怎麼過自己的生活才快樂，我們有什麼資格議論！」，都認為最重要的是兩名當事人活得開心。