警犬追捕逃犯遭刀狂捅　靠民贈防護背心保命　網民：警隊沒預算？

工欲善其事，必先利其器，要保護巿民生命財產，執法人員團隊先要有適當保護裝備！美國科羅拉多州柯林斯堡（Fort Collins）日前有男子持刀威脅他人，警方接報到場後，疑犯逃到大廈逃生梯，警方花了數小時談判不果，再被他逃脫。警方出動警犬協助追捕，當警犬撲前想制服疑犯時，豈料對方竟持刀狂捅，幸警犬穿了防護背心，才能避過重傷保住性命，而狂徒亦終被拘捕。然而該件救命背心，原來由當地的家庭捐出，雖然民眾以自己方式捐贈去保障警犬安全，事件相當暖心，但事後有網民批評當局為何沒預算為警犬購置裝備，要由民眾捐出，又憂心如果無人捐贈，警犬會否裝備不足。



警犬K9當時被疑犯持刀襲擊，幸好牠穿了由當地家庭捐出的防護背心，成功避過重傷。（當地警方圖片）

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柯林斯堡警方日前接報，有民眾稱在老城區被1名男子持刀威脅。警方到場調查，獲知持刀男子是29歲的畢曉普（Matthew Bishop），他拒絕放下刀具，甚至拿刀作出威嚇狀。警員隨即發射海棉子彈將畢曉普制服，但他其後成功逃脫，跑到大廈的緊急逃生梯間與警員對峙。

警方特警隊隨後到場，談判專家花了數小時都無法說服畢曉普投降，至晚上約11點半，畢曉普再次想逃走，警方動用多種非致命武器想阻止他逃到多人區域，又出動警犬隊協助，其中警犬K9想制服疑犯時，被他拿刀狂捅，警員其後終將畢曉普拘捕。

警方事後表示，K9當時穿了防護背心，成功避過受重傷，甚至因此而救牠一命，事件沒造成任何民眾傷亡。而救了K9的防護背心，由當地的熱心家庭捐出。

畢曉普犯涉嫌威脅罪、妨礙警察、虐待動物和拒捕罪，現正還柙監獄。K9當晚已安全回到家人身邊，牠是隻德國牧羊犬，2016年加入警隊。當局7隻警犬都接受巡邏及緝毒訓練，全部配備防護背心，而背心和防護設備一樣，都要定期更換才可發揮效用，牠當時身穿的防護背心，由當地家庭捐出。

事件有個美好結局，但有網民得悉警犬背心原來由民眾捐贈時，批評警方為何沒有為警犬配備防護背心，要由當地家庭捐贈，「為什麼沒有預算為狗狗買背心，牠們不是也需於警官嗎？」。有網民亦憂心，要是沒有民眾捐出警犬用的防護背心，牠們出動時會否裝備不足，希望警方能有完善安排，不要該警隊任何成員在沒有足夠裝備下冒險。

（綜合）