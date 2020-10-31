的士司機車內睇AV成人影片等客　網民放上網「公審」反被鬧爆

【的士／司機 / AV】的士乘客可遇不可求，司機等客期間都會各出奇謀打發時間，有市民近日在銅鑼灣鬧市中，拍攝到一名的士司機在路邊停車期間，於車上播放疑似AV成人影片。影片隨即被轉載至多個facebook群組，惟拍片者被網民批評，認為司機只是在車內做喜歡的事打發時間，鬼鬼祟祟偷拍的行為更像「賊」一樣，但亦有人擔心行車安全的問題。

網民拍攝到有的士司機在路邊停車期間，於車上播放疑似AV成人影片。（影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

近日一段網上片段流傳，只見片中一名的士司機，正在銅鑼灣時代廣場對出街道的雙黃線上停泊，雖然周遭人來人往，但無阻他在車上使用平板電腦觀看成人影片，當時其口罩亦拉至下巴處透透氣。

有網民將片段轉載至fb群組「的士司機資訊網Taxi」，並笑稱「呀大哥好心你啦」，不過卻得不到網民認同，「有咩錯，光明正大睇四仔」、「好過好多男人，匿埋鬼鬼祟祟睇，唔敢俾人知嘅真男人」，又認為只是打發時間等客，認為司機行為可以理解，反而拍片者偷拍別人的私事，「賊性難改！」

有網民笑指會否與風水有關，「的士如果想接大旗，就一定要學呢位師叔擺返小小龍門陣」。不過有人就擔心行車安全，「會唔會睇完影響揸車？」而且在公眾地方展示成人影片，始終會令人尷尬，「如果突然有客上車點算呢？」

同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

👇👇👇同場加映：的士司機一句勸掂大叔戴好口罩👇👇👇

👇👇👇疫情下失業轉行揸的士養家 台爸開工驚見乘客是妻子 結局超催淚👇👇👇