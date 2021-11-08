Mirror鏡粉昂坪冒寒等通宵　網傳短片現場如打風　網民：玩命追星

一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區，隨後的強烈東北季候風正影響該區。今早本港天氣顯著較涼，大部分地區氣溫跌至16至18度，昂坪今早7至8時更僅得11.1度。不過氣溫急降無阻粉絲們支持偶像，近百名MIRROR及ERROR粉絲自昨晚（7日）已在昂坪廣場通宵「霸位」，等候偶像下午出席商台活動。網傳短片可見，昂坪半夜翻起大風，大樹及舞台佈置也被吹至強烈擺動，伴隨大霧猶如打風現場，部分在場粉絲一度尖叫。昂坪360纜車凌晨已安排室內地方供在場粉絲暫避寒風，今早亦向他們送上熱茶及暖包以助保暖。



近百名MIRROR及ERROR粉絲自昨晚（7日）已在昂坪廣場通宵「霸位」，等候偶像今日下午出席商台活動，部分人疑似衣着單薄。（連登討論區圖片）

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商台今日下午將在昂坪廣場舉辦音樂活動，包括男團MIRROR及ERROR等多名歌手藝人將會出席，不少鏡粉為見偶像一面，昨日已到達「霸位」。香港天氣資訊中心Facebook專頁昨日引述《香港氣象聊天》聊天群組，指部分「衣着疑似單薄」的鏡粉通宵等候，擔任她們或捱不住急降的氣溫及寒風。

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天文台凌晨起錄得多區氣溫驟降，加上季候風影響，昂坪今早7至8時僅得11.1度。討論區流傳短片，疑為身處昂坪的鏡粉所拍攝，可見昂坪廣場的露天位置翻起大風，附近的大樹及活動舞台旁邊的佈置用布幕被吹至左搖右擺，背景聲音聽到有女子激動大叫，亦有人「爆粗」指「乜X嘢事呀我想問」，似乎未有預料天氣急劇轉變。現場雖有燈光，但露天範圍仍遭大霧籠罩，而從大霧流動的情況亦可見風勢之大，猶如打風一樣。

影片引來網民討論，有人認為粉絲們明知天氣急變，不應冒險在外等候，「黐線攰到嘔，仲要無覺好瞓」、「真心鍾意佢哋都唔使做到咁盡呀？買下周邊咪算」、「噚晚都不斷彈消息話氣溫急跌，仲上去爆埋粗，不如話自己8號波上昂坪追風玩命一樣」。亦有網民指鏡粉通宵等候已成為常態，「女鏡粉不怕寒，只怕看不到心目中偶像」、「應該得鏡粉先咁有恆心早18個鐘去等」、「心中有團火，最多鏡仔送暖」。

據了解，昂坪360纜車凌晨已安排室內地方供在場粉絲暫避寒風，至今早亦向粉絲們派發熱水、熱茶、餅及暖包。而MIRROR及ERROR經理人「花姐」亦於Instagram連發2個限時動態（story），呼籲粉絲要留在安全地方，「多謝你們支持MIRROR，但你們也要小心，不要讓我擔心，PLEASE！」、「原來還有ERROR fans也在山上，你們要立刻搵安全地方休息，PLEASE！」。至於主辦活動的商台昨晚亦在facebook專頁提醒粉絲注意保暖，「小編溫馨提示，今晚天氣可能會轉涼，特別喺昂坪市集都會幾凍，大家記住要着多件衫，小心保暖，唔好凍親呀！」。