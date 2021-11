鏡粉老師逼看MIRROR節目兼作文讚姜濤　學生感厭煩：開始憎佢哋

人氣男團MIRROR熱爆全城,男女老少都有可能是「鏡粉」瘋狂追星,有人夫更組成「老婆嫁咗俾MIRROR」的前夫群組訴苦。不過有中學生亦同樣苦惱,指其老師已入坑做「鏡粉」,逼他們看MIRROR的節目,又要求寫文讚揚鏡仔們,因此感到厭煩,「我開始憎MIRROR」。



從工作紙可見,老師要求學生看完相信是MIRROR節目的影片後,分享節目中給予自己有何鼓勵或感動的場面,以及最欣賞和喜歡的1位成員原因等。(IG「schools.secrets」圖片)

有中學生在Instagram專頁「school.secrets」發文,指就讀觀塘1間中學,其任教OLE(其他學習經歷)的老師非常喜愛MIRROR,開學第一節課已大讚MIRROR有多好,近日更開始逼學生看MIRROR的演出及節目,並作文讚他們,「feel到唔對路,開學到而家我已經寫咗3篇關於MIRROR有幾好嘅作文」。樓主表示,同學感到厭煩,令人對MIRROR反感,「但我知唔關佢哋事,但我又忍唔住憎MIRROR,我真係煩到死」。

樓主在帖文中還展示工作紙上的3條問題,可見老師要求學生看完相信是MIRROR節目的影片後,分享節目中給予自己有何鼓勵或感動的場面,以及最欣賞和喜歡的1位成員原因等。而從範例答案顯示,老師多次讚揚姜濤的表現,包括指他很關心另一位成員陳卓賢(Ian)的感受,「我最欣賞/喜歡Keung To(姜濤),原因是Keung To really loves and cares Ian(姜濤真的很愛和關心陳卓賢)。

帖文引起網上熱議,短短1日已經有超過1萬個讚好,有網民批評老師「走火入魔」,「上堂教書就教書,講咩mirror,平時講一講都算,仲要寫作文」,又指強迫人欣賞只會有反效果,並建議樓主直接向學校投訴。不過有鏡粉網民則表示「呢個老師好正!」、「我都想做呢啲功課」,又稱MIRROR因這件事被學生討厭很無辜。