鏡粉老師逼看MIRROR節目兼作文讚姜濤　學生感厭煩：開始憎佢哋

撰文：卡洛兒
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人氣男團MIRROR熱爆全城，男女老少都有可能是「鏡粉」瘋狂追星，有人夫更組成「老婆嫁咗俾MIRROR」的前夫群組訴苦。不過有中學生亦同樣苦惱，指其老師已入坑做「鏡粉」，逼他們看MIRROR的節目，又要求寫文讚揚鏡仔們，因此感到厭煩，「我開始憎MIRROR」。

從工作紙可見，老師要求學生看完相信是MIRROR節目的影片後，分享節目中給予自己有何鼓勵或感動的場面，以及最欣賞和喜歡的1位成員原因等。（IG「schools.secrets」圖片）

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有中學生在Instagram專頁「school.secrets」發文，指就讀觀塘1間中學，其任教OLE（其他學習經歷）的老師非常喜愛MIRROR，開學第一節課已大讚MIRROR有多好，近日更開始逼學生看MIRROR的演出及節目，並作文讚他們，「feel到唔對路，開學到而家我已經寫咗3篇關於MIRROR有幾好嘅作文」。樓主表示，同學感到厭煩，令人對MIRROR反感，「但我知唔關佢哋事，但我又忍唔住憎MIRROR，我真係煩到死」。

樓主在帖文中還展示工作紙上的3條問題，可見老師要求學生看完相信是MIRROR節目的影片後，分享節目中給予自己有何鼓勵或感動的場面，以及最欣賞和喜歡的1位成員原因等。而從範例答案顯示，老師多次讚揚姜濤的表現，包括指他很關心另一位成員陳卓賢（Ian）的感受，「我最欣賞/喜歡Keung To（姜濤），原因是Keung To really loves and cares Ian（姜濤真的很愛和關心陳卓賢）。

帖文引起網上熱議，短短1日已經有超過1萬個讚好，有網民批評老師「走火入魔」，「上堂教書就教書，講咩mirror，平時講一講都算，仲要寫作文」，又指強迫人欣賞只會有反效果，並建議樓主直接向學校投訴。不過有鏡粉網民則表示「呢個老師好正！」、「我都想做呢啲功課」，又稱MIRROR因這件事被學生討厭很無辜。

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