大腸癌｜痔瘡女大便血濺馬桶！女醫生探肛「拮到爛肉」一聞：好臭

【痔瘡／大腸癌】痔瘡與大腸癌症狀有時容易混淆！一名47歲台灣女子產後突冒痔瘡，時而腫脹、時而出血不以為意，近兩年血流頻繁，丈夫驚見馬桶裡都是血，緊急帶著她就醫。當地醫生透過肛門鏡發現，女子「痔瘡」並不大，且出血還帶有腥臭味，滲出黏液沾染手套，手指一探果真摸到50元台幣大小的爛肉，最後患者被確診罹患大腸癌。



台灣外科醫生鍾雲霓曾在節目《醫師好辣》中指出，癌症大多是基因加上環境刺激所致，「腸胃道癌症」一旦有症狀大多已是中晚期，因此別拖到有症狀出現才就醫，應規律進行身體檢查，將腸鏡、胃鏡安排在內。大腸癌也是無聲的疾病，然而許多人會將大腸癌與痔瘡混淆，「若自己有痔瘡，更理所當然覺得那些症狀都是痔瘡。」

【圖輯】「馬桶裡的血怎麼這麼多？」女醫生探完肛一聞覺得好臭：有點黏黏的…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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鍾雲霓緊接著分享，自己曾收治一名47歲女患者，在生完兩個孩子後就自知有「痔瘡」，卻置之不理，認為偶爾腫一下、流一下血都相當正常。但從兩年前發現出血頻率增加，有次忘了沖馬桶，接著進廁所的丈夫發現「馬桶裡的血怎麼這麼多？」驚覺不對勁才帶著她就醫，起初女子態度還嘻皮笑臉，覺得「這應該沒什麼，就是痔瘡」。

除了常見痔瘡症狀外，女子表示自己近期變得較常拉肚子，痔瘡出血頻率變高，「有一點不一樣，好像也差不多」。經過鍾雲霓檢查後，發現痔瘡並沒有大到容易出血，「臨床一做進去，看到痔瘡沒有很大，反而會害怕，想說出血從哪裡來？」

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鍾雲霓退出肛門鏡後，聞到一股濃烈的腥臭血味，沾染到手套上還帶有黏液，她說「覺得怪怪的」。隨後她用手指往更深處的直腸處探究，摸到一塊50元台幣大小爛肉塊，「可以確診8、9成就是癌症－大腸癌」，女子與丈夫聽聞消息後當場愣住，根本沒想到長年以為的痔瘡竟然是癌症。

鍾雲霓心疼地說，女子後來被轉介至醫學中心確診罹患大腸癌，但回頭想，該案例若於大腸癌初期的1、2年或2、3年前，在開始出血、病灶仍處低位時就到門診檢查，說不定可在息肉狀態下就抓到，只要檢查摘除即可，不會演變為現在惡化為癌症，需要截腸子、又要展開化療等一連串辛苦療程。

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大腸直腸癌的成因除了家族遺傳病史外，飲食習慣也是關鍵因素！台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘指出，除了愛吸菸外，高油炸、高脂肪、加工紅肉（火腿、煙肉、熱狗、漢堡排）、低纖維飲食，肉品經由高溫燒烤產生有毒物質（多環芳香碳氫化合物）皆會增加罹癌機率。因此他建議健康的烹調方式應以川燙、蒸煮、滷製方式為主，即可降低罹癌風險。

錢政弘解釋，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有輕微腹痛、腹脹現象、排便習慣明顯改變（包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便祕的情況變嚴重、或是大便變稀、變細、量變少），血便、體重急速減輕、貧血乏力等，民眾若出現上述「自覺症狀」務必提高警覺、即早篩檢治療。

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