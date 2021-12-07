帶男友回家被阿爸狂摸　阿媽揭多年秘密　港女：冇諗過老豆係情敵

情侶之間感情穩定，大多都會介紹予家人認識。不過，最近有女子在討論區發文，表示早前帶交往了2、3年的男朋友回家，惟每次父親都藉故叫男友入房聊天，並且有身體接觸，又經常被問何時再帶男友回家。直至近日，男友突然告訴她覺得困惑，懷疑她父親喜歡同性。女子其後問母親意見，未料得知更「勁爆」真相，讓她崩潰直指「我真係無諗過，我老豆竟然係我情敵」。



女子在網上發文，指男友告訴她感到其父親有點奇怪，私下不停摸他和短訊傳情，讓女子大感震驚。（電影《叔叔》劇照）

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該名女子在Dcard討論區發文，稱與現任男朋友交往2、3年，最近男友亦不時到她家食飯，父親每次見到她男友都變得非常健談，「仲成日借啲意叫走我男朋友入房同佢傾偈，又會有好多身體接觸」。女子起初並不為意，以為只是男人間的交流。後來父親經常問她何時再帶男友回家，卻同時貶低其男友，建議盡早分手。

女子一直未感異樣，純粹以為父親不喜歡她男友，但直至某一天，男朋友告訴她覺得其父親有點奇怪，說「佢成日都借啲意摸我，又send好多心心畀我」，不禁問她「（爸爸）會唔會鍾意男人」。女子當下大為震驚，一時間接收太多資訊量，直言「我真係無諗過，我老豆竟然係我情敵」。她其後問母親意見，母親的反應卻非常平淡，又大爆多年秘密透露樓主父親其實過往喜歡男人，更指「其實我都覺得個衰佬最近有啲古怪」。

女子將事情告訴母親，未料獲「勁爆」回應，才得悉父親過去喜歡同性。（電影《叔叔》劇照）

樓主頓時無法思考，於是問網民應該如何處理事件。不少網民看後就認為樓主需先與父親直接對話，「認真啲同妳老豆講清楚，同埋記得同男朋友講以後少啲同妳老豆相處」、「父親的愛」、「資訊量過多無法處理」、「所以老豆要同前世情人爭今世女婿？」。

（Dcard）